1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Vergi Dairesi memuru tutuklandı
08 Aralık 2018 22:01
Yazdır
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı

Niğde'de vergi dairesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan memur M.Ç. tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan R.B. isimli vatandaş, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan M.Ç. isimli memurun yapılacak iş ve işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda M.Ç. isimli memur, vatandaştan 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Kapalı Cezaevine gönderildi.

Rüşvet alırken yakalanan memur gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,135 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki amirini öldüren zabıta memuru tutuklandı
08 Aralık 2018 15:19		 Gasp sanığı polise 16'şar yıl 3'er ay hapis
06 Aralık 2018 22:02
Eşini öldüren polise hakimden fırça: Kahraman polis edasıyla sağa sola bakıp gülme!
06 Aralık 2018 12:42		 Aralarında memurların da olduğu 6 şüpheli tutuklandı
05 Aralık 2018 19:33
HDP'li Baluken'in hapis cezasına onama
04 Aralık 2018 21:20		 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
04 Aralık 2018 19:50
Kayseri'de CHP ilçe başkanlığına zarar verildi
03 Aralık 2018 22:21		 Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası
02 Aralık 2018 16:24
Kaçak kesim yapan 2'si memur, 3 şüpheli tutuklandı
01 Aralık 2018 22:33		 Kadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezası
01 Aralık 2018 15:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
trendyol 1
gelinim yatakta 2
mansur yavaş 6
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 9
mutluluk veren kokular 3
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam