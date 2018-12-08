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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Vergi Dairesi memuru tutuklandı
Niğde'de vergi dairesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan memur M.Ç. tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan R.B. isimli vatandaş, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan M.Ç. isimli memurun yapılacak iş ve işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda M.Ç. isimli memur, vatandaştan 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Kapalı Cezaevine gönderildi.Rüşvet alırken yakalanan memur gözaltına alındı
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