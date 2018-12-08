1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX'ten uzay istasyonuna Noel hediyesi

Dragon kapsülüyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara hindi, meyveli kek, kurabiye ulaştırıldı
08 Aralık 2018 22:06
Yazdır
SpaceX'ten uzay istasyonuna Noel hediyesi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Noel hediyesi gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Florida eyaletindeki hava üssünden fırlatılan Dragon kargo kapsülüyle, astronotlara sürpriz yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ulaşan kapsülde, hindi, meyveli kek, kurabiye gibi Noel lezzetlerinin yanı sıra bilimsel deneylerde kullanılmak üzere fare, solucan ve çeşitli ekipmanlar da yer aldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 559 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
08 Aralık 2018 22:41		 Antalya'da sahneden düşen robot parçalandı!
08 Aralık 2018 18:42
Instagram'daki çizgilenme sorunu kafaları karıştırdı
08 Aralık 2018 16:14		 WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
08 Aralık 2018 16:02
Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi
08 Aralık 2018 01:53		 Çinlilerden 5G'li telefon: Xiaomi Mi Mix 3
07 Aralık 2018 17:29
Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti
06 Aralık 2018 23:18		 iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı
06 Aralık 2018 19:36
Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor
06 Aralık 2018 06:50		 NASA, Mars'taki kum tepelerini görüntüledi
05 Aralık 2018 23:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Erdoğan'dan o savcıya tepki: Sen kim oluyorsun?
Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
Danıştay, başörtüsüne dair 3 kararı internet sitesinde yayımladı
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
trendyol 1
gelinim yatakta 2
mansur yavaş 6
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 9
mutluluk veren kokular 3
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam