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FETÖ'nün kör bilgisayar sırrı

FETÖ'cülerin bir araya geldiği gizli toplantılarda 'sohbet abisi' olarak adlandırılan örgüt mensuplarının gizli dosyaları ve bilgileri arşivlemek için 'kör bilgisayar' olarak adlandırılan, hiçbir şekilde internetle bağlantı kurulmamış bilgisayarları kullandıkları tespit edildi.
08 Aralık 2018 22:11
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FETÖ'nün kör bilgisayar sırrı

FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda açılan davalar ve ele geçirilen ByLock mesajlarında örgütün çeşitli iletişim taktikleri deşifre edildi.

Örgüt üyeleri, kullandıkları telefon hatlarının farklı kişiler adına abonelik kaydı olmasına özen gösterdi. Kontörlü cep telefonu hatları ise sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi.

HİÇBİR ŞEKİLDE İNTERNETE BAĞLANMAMIŞ BİLGİSAYARLAR KULLANILDI

FETÖ üyelerinin bir araya geldiği, örgütün stratejisi ve çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantılarda ise "sohbet abisi" olarak nitelendirilen mensupların haricindekilerin cep telefonları toplandı.

Bu toplantılarda "sohbet abi"lerinin kullandıkları bilgisayarlar da dikkati çekti. "Sohbet abileri", bu toplantılarda internetle hiçbir şekilde bağlantı kurmayan ve "kör bilgisayar" olarak adlandırılan bilgisayarları kullandı.

Böylece örgüt toplantılarında yer tespiti yapılması ve konuşmaların dinlenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.
Anadolu Ajansı
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