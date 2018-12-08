Diyarbakır'da gönüllere girdik

AK Parti'nin merakla beklenen belediye başkan adayları listesindeki iki kayyumdan biri olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Yeni Şafak'a konuştu. 1 Kasım 2016'da "Her şey çok güzel olacak" diyerek yola çıktılarını belirten Atilla, "İlk etapta şehrin acil ihtiyaçlarını tamamlamak için kolları sıvadık. 'Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz' ilkesinden hareket ederek, sokağa indik ve vatandaşları dinledik" dedi.

2 YILDA 543 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Belediyeyi 45 milyon lira borçla devraldıklarını ifade eden Atilla, "Bu borçla birlikte esnaf borçlarını da ödedik. Güzel kentimize 2 yılda toplamda 543 milyon 537 bin liralık yatırım yaptık. Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle giriştiğimiz projelerden alnımızın akıyla çıktık. Terör örgütü PKK'nın hendek barikat eylemlerinde büyük hasar verdiği Sur ilçemizi yeniledik. İnşa ettiğimiz güneş enerji santrallerinden 2 yılda 2 bin 253 megawatt enerji ve 1 milyon 153 bin lira gelir elde ettik" şeklinde konuştu.

GENÇLERE ÖZEL İLGİ GÖSTERDİK

Atilla, "2017'de futbol, basketbol, yüzme, voleybol, jimnastik ve kort tenisi olmak üzere 46 spor tesisi inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduk. Bu yıl ise 21 okul sahası, 8 semt spor tesisi ve 4 kapalı spor salonu yaptık. İmkanları olmadığı için tatil yapamayan 2 bin 600 çocuğun yaz kampına katılmasını sağladık. Ücretsiz sinema günleri projesini, yazlık sinemaya çevirdik. Çocuklara 3 bin 500 bisiklet dağıttık" dedi.

1 MİLYON 400 BİN ASFALT DÖKTÜK

Cumali Atilla, "2107'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt serdik. Bu yıl ise merkeze bağlı 4 ilçenin yollarına 800 bin ton sıcak asfalt döktük. 2018 yılı içinde yama, bakım ve onarım çalışmalarında ise 100 bin ton sıcak asfalt kullandık. 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle yolunda yürüttüğümüz çalışmalarda 2 bin 230 km sathi kaplama asfalt serdik. Kış koşulları ve yolun geçtiği alanların engebeli olması nedeniyle bazı mahalle yollarına ise 400 bin metrekare parke taşı döşedik. İhtiyaç duyulan yerlere de 568 bin metrekare kaldırım taşı döşedik".

ÇİFTÇİYE DESTEK

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlara destek verdiklerini ifade eden Atilla, "Süt sağım makinesi dağıttık. Diyarbakır karpuzu geliştirilmesi için gübre desteğinde bulunduk. Ürün vermeyen ceviz ile melengiç ağaçlarının fıstık ağacına dönüşmesi için 18 bin 842 ağaca göz aşısı ile kalem aşısı uygulanmasını sağladık. 40 bin meyve fidanı ile 20 bin litre organik gübre dağıttık" dedi.

Şahin Şen