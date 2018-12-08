'Avatar Atakan' kanser hastası çocuğa 850 bin lira bağışladı

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası olan Noemi için Almanya'da ringe çıktı.

Boksör, Almanyalı Roman Hein Ger'i yenerek, kazandığı 850 bin TL'yi çocuğun tedavisi için bağışladı.

Utanç duyuyorum

Atakan, geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamak suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Çağan Atakan Arslan, böyle bir suçlamadan dolayı utanç duyduğunu söyledi.