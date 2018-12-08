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'Avatar Atakan' kanser hastası çocuğa 850 bin lira bağışladı
Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası olan çocuğa 850 bin TL bağışta bulundu. Geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamaktan dolayı hakim karşısına çıkan Atakan, söylediklerinden dolayı utanç duyduğunu ifade etti.
Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından, 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, iki yaşındaki kanser hastası olan Noemi için Almanya'da ringe çıktı.
Boksör, Almanyalı Roman Hein Ger'i yenerek, kazandığı 850 bin TL'yi çocuğun tedavisi için bağışladı.
Utanç duyuyorum
Atakan, geçtiğimiz günlerde Türk Milletini ve Cumhuriyetini aşağılamak suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Çağan Atakan Arslan, böyle bir suçlamadan dolayı utanç duyduğunu söyledi.
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