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'Gönüllü Eğitimciler'den öğretmenlere eğitim

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan 130 öğretmene kişisel gelişmelerine ve mesleki yeteneklerine katkıda bulunulması amacıyla İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğince eğitim verildi.
08 Aralık 2018 22:56
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'Gönüllü Eğitimciler'den öğretmenlere eğitim

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan 130 öğretmene İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından eğitim verildi.

Çermik Anadolu Lisesi'nde, ilçede görev yapan öğretmenlerin kişisel gelişmelerine ve mesleki yeteneklerine katkıda bulunulması amacıyla 2 gün boyunca eğitim programı düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, eğitim programının öğretmenlere mesleki gelişim yönünden çok ciddi katkılarının olacağına inandığını söyledi.

Atölye çalışmalarının da programda yer alacağını belirten Bozdoğan, çalışmalar sırasında öğretmenler arasında gerçekleşecek deneyim ve tecrübe paylaşımı sayesinde öğretmenlere yeni ufukların açılacağını umut ettiğini aktardı.

İGEDER Koordinatörü Süleyman Tanrıverdi ise birçok çalışma yürüttüklerini ve öğretmenler ile birebir yapılmayan çalışmaların çok fazla bir etkiye sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Tanrıverdi, atölye çalışmalarıyla öğretmenlere bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklarını bildirdi.

Program kapsamında öğretmenler 4 atölye çalışmasına katıldı.
Anadolu Ajansı
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