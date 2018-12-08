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Beykoz'da soyguncu baltayı taşa vurdu

İstanbul Beykoz'da bir kuyumcuyu soymaya giden maskeli silahlı şahıs, baltayı taşa vurdu. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu, şahsa müdahale ederek önce silahını aldı ardından da polise teslim etti.
08 Aralık 2018 23:11
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Beykoz'da soyguncu baltayı taşa vurdu

İstanbul Beykoz'da bir kuyumcuyu soymaya giden maskeli silahlı şahıs, baltayı taşa vurdu. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu, şahsa müdahale ederek önce silahını aldı ardından da polise teslim etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beykoz Sait Molla Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki K.K. isimli soyguncu akşam saatlerinde yüzüne maske takarak elindeki silahla kuyumcuya geldi. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu ellerine havaya kaldırarak paniklemeden ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarılı olmayınca kuyumcu, soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp üzerine atladı. Silahı tutarak uzun süre soyguncunun elinden almaya çalışan kuyumcu, bir süre sonra soyguncuyu yere yatırarak yakaladı. Olayı gören kuyumcunun komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hafif darp edilen soyguncuyu hastaneye götürürken, silaha el koydu. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis şerit çekerek kuyumcuda incelemelerde bulundu.

Olayı anlatan görgü tanığı, "Bir iki el silah sesi duydum. Baktım kuyumcu içeride boğuşuyor. Ondan sonra o etkisiz hale geldi, bende içeriye girdim ve polisi çağırdılar. Silahı yere atmışlar vurulan yok. Soygun yapmak isteyen kişiyi kuyumcu dövdü" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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