1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli öğrencilerin bisiklet hayalini gerçekleştirdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görme engelli öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen etkinliklerde, öğretmenleri tarafından bisikletle gezdiriliyor.
08 Aralık 2018 23:16
Yazdır
Engelli öğrencilerin bisiklet hayalini gerçekleştirdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Barış İlkokulu'ndaki görme engelliler özel eğitim sınıfı öğretmenleri Suna Üçtepe ve Taha Kocatepe, öğrencilerinin bisiklet kullanma isteklerini fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen Üçtepe ve Kocatepe, bir kurum tarafından bağışlanan bisikletlerle görme engelli öğrencilerin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından okul bahçesinde bisikletle gezdirildi.

Sınıf öğretmeni Suna Üçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilere farklı konularda eğitim verildiğini belirtti.

Bu kapsamda, öğrencilerin istekleri doğrultusunda bisiklet projesini hayata geçirdiklerini aktaran Üçtepe, onlara bu mutluluğu yaşatmak istediklerini vurguladı.

Taha Kocatepe de çocuklara ders dışında farklı aktiviteler yaptırdıklarına işaret ederek, bisiklet keyfini öğrencilere yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okul müdürü Metin Demirci de "Gören Eller" sınıfında 10 öğrenci ve 2 öğretmenin yer aldığını kaydetti. Demirci, öğrencilerin taşımalı sistemle Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası'ndan gelerek eğitim gördüğünü belirtti.

İlkokul çağına gelen görme engelli çocukların, sınıfta 4 yıl boyunca eğitim gördüğünü vurgulayan Demirci, 4 yılın sonunda öğrencilerin normal okullarda eğitimlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Çok mutlu oldum"

Öğrencilerden Suriyeli Hasan Hüseyin de "Bisiklete binmek çok eğlenceli. Öğretmenime çok teşekkür ederim." dedi.

Ecrin Ünal da "Bisiklete binmek hoşuma gitti. Binmeye devam edeceğim. Çok mutlu oldum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 502 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen kaçtı, öğrenciler kovaladı
08 Aralık 2018 16:38		 Okul müdiresi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı
08 Aralık 2018 15:28
Kaza yapan kadın öğretmen hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 14:58		 Küfürlü paylaşımlar yapan öğretmen görevden alındı
05 Aralık 2018 21:57
Öğretmenler okul duvarlarına resim yaptı
05 Aralık 2018 21:48		 Kendisi küçük yüreği büyük öğrenci
05 Aralık 2018 21:44
MEB'den 'Müge öğretmen' açıklaması
03 Aralık 2018 23:44		 Engelini aştı giyim öğretmeni oldu
03 Aralık 2018 20:36
Gönüllere dokunan öğretmen
02 Aralık 2018 18:18		 Matematik öğretmeni, kazada yaşamını yitirdi
02 Aralık 2018 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
9 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
Vera Tulyakova 1
zorunda mıyım 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
mansur yavaş 6
fake resim koyan kızlar 3
yılmaz vural 2
ontolojik ahlak 1
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 7
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam