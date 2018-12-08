Engelli öğrencilerin bisiklet hayalini gerçekleştirdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Barış İlkokulu'ndaki görme engelliler özel eğitim sınıfı öğretmenleri Suna Üçtepe ve Taha Kocatepe, öğrencilerinin bisiklet kullanma isteklerini fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen Üçtepe ve Kocatepe, bir kurum tarafından bağışlanan bisikletlerle görme engelli öğrencilerin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından okul bahçesinde bisikletle gezdirildi.

Sınıf öğretmeni Suna Üçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilere farklı konularda eğitim verildiğini belirtti.

Bu kapsamda, öğrencilerin istekleri doğrultusunda bisiklet projesini hayata geçirdiklerini aktaran Üçtepe, onlara bu mutluluğu yaşatmak istediklerini vurguladı.

Taha Kocatepe de çocuklara ders dışında farklı aktiviteler yaptırdıklarına işaret ederek, bisiklet keyfini öğrencilere yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okul müdürü Metin Demirci de "Gören Eller" sınıfında 10 öğrenci ve 2 öğretmenin yer aldığını kaydetti. Demirci, öğrencilerin taşımalı sistemle Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası'ndan gelerek eğitim gördüğünü belirtti.

İlkokul çağına gelen görme engelli çocukların, sınıfta 4 yıl boyunca eğitim gördüğünü vurgulayan Demirci, 4 yılın sonunda öğrencilerin normal okullarda eğitimlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Çok mutlu oldum"

Öğrencilerden Suriyeli Hasan Hüseyin de "Bisiklete binmek çok eğlenceli. Öğretmenime çok teşekkür ederim." dedi.

Ecrin Ünal da "Bisiklete binmek hoşuma gitti. Binmeye devam edeceğim. Çok mutlu oldum." diye konuştu.