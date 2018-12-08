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Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtıyor

Trabzon'da aile sağlığı merkezinde görevli doktor Dilaver Yıldırım, çevresinden ve sosyal medya aracılığıyla topladığı oyuncakları, bekleme salonunda oluşturduğu alanda sergileyip muayene olan çocuklara hediye ediyor.
08 Aralık 2018 23:21
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Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtıyor

Trabzon'da, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Dilaver Yıldırım, çevresinden ve sosyal medya aracılığıyla topladığı oyuncakları, muayene olmaya gelen küçük hastalarına hediye ederek hem aileleri hem de çocukları sevindiriyor.

Yaklaşık iki ay önce çocuklarının oyuncaklarını bir araya getiren Yıldırım, bunları Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi'nde hastaların bekleme salonunda oluşturduğu alanda sergilemeye başladı.

Buraya gelen çocuklar, Yıldırım'a muayene olduktan sonra oyuncak bölümünden istediğini seçiyor, evde kullanmadıklarını da oluşturulan alana bırakıyor.

Aile hekimi Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde 15 yıl boyunca sağlık alanında farklı hizmetlerde bulunduğunu ve 10 yıldır Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Çocuklarının oyuncaklarını toparlarken bunları değerlendirmek istediğini anlatan Yıldırım, "Evde, kullanmadığımız oyuncakları toplarken eşim, çocuklarım ve ben hep birlikte bir karar aldık ve oyuncakları aile sağlığı merkezine getirerek, muayene ettiğim çocuklara hediye etmeyi düşündüm. Böylelikle bir geri dönüşüm olsun diye düşündük." dedi.

Yıldırım, hemen hemen her evde oyuncak olduğunu belirterek, iki ay önce "Çocukların yüzünü güldüren uygulama" adı altında başlattıkları kampanya ile evde kullanılmayan oyuncakları değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Oluşturulan alanda, oyuncakların sergilendiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Muayene ettiğimiz çocuklara birer tane oyuncak veriyoruz. Bu kampanya çocukları da çok sevindirdi. Hem evdeki oyuncakları değerlendirmiş olduk hem de bir dönüşüm oldu. Bunu sosyal medyadan da duyurduk, ilgi gösteren arkadaşlarımız da oldu. Hala da oyuncak getirecek olan arkadaşlarımız var. Biz, bu kampanyayı önümüzdeki günlerde daha farklı şekillerde yapmayı planlıyoruz. Belki bu kampanyamızı bir kitap değiştirme kampanyası olarak geliştirebiliriz."

"Çocukları daha rahat muayene ediyoruz"

Yıldırım, çocukların da kampanyaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Oyuncak alacaklarını bilen çocukları daha rahat muayene ediyoruz. Aile sağlığı merkezine daha fazla ilgi göstererek ve severek geliyorlar. Aileler ve çocuklar da bu uygulamadan çok mutlu. Evde saklanan ya da kullanılmayan oyuncaklar muayeneye gelen çocukları mutlu ediyor. Kısa süre içerisinde birçok oyuncağı, çocuklara hediye ettik. Arkadaşlarımızdan da oyuncaklar gelmeye devam ediyor. Bunu da sürdürmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncakların evde çok fazla yer kapladığını ifade eden Yıldırım, ebeveynlerin "oyuncakları ne yapacağım, nasıl değerlendireceğim endişesi" olduğunu, bir kısmının ise çöpe atıldığını söyledi.

Bu kampanya ile oyuncakların bir işe yaradığını belirten Yıldırım, "Evinde oyuncağı olanlar 'ne yapacağız' diye hiç kaygılanmasınlar biz buradayız. Oyuncakları başka çocuklara ulaştırabiliriz. Ve onları sevindirebiliriz. Böyle bir kaygınız olmasın. Oyuncakları bize getirin, çocukları hem muayene edelim, hem de sevindirelim." dedi.

"Bütün çocuklar gelsin. Seve seve muayene olsunlar"

Çocuğunu muayene için sağlık merkezine getiren Leyla Aydemir, "Bütün çocuklar gelsin. Seve seve muayene olsunlar. Çünkü sonunda ödül olarak oyuncaklar var. Gelsinler, buradan istedikleri oyuncakları seçsinler. Alıp evde oynasınlar. Çocuklarımızın kullanmadığı oyuncakları getirelim. Çocuklarımızı muayene ettirirken başka çocuklar da oyuncaklardan yararlanıp, faydalansın, oynayabilsinler." diye konuştu.

Dilek Uzun Yazıcıoğlu ise çocukların kullanmadığı oyuncakları burada değerlendiğini belirterek, uygulamanın çok güzel olduğunu, evdeki kullanmadıkları oyuncakları buraya getirdiklerini kaydetti.

Muayene olmak için gelen 6 yaşındaki Haktan Yazıcıoğlu da "Doktor amca bana oyuncak verdi. Çok beğendim. Teşekkür ederim." dedi.
Anadolu Ajansı
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