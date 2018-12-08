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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
08 Aralık 2018 23:31
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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde kısa süre kar yağdı, yüksek kesimlerde ise kar yağışıyla birlikte yer yer esinti ve buzlanma meydana geldi.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş yolunu kullanacak olan sürücülerin buzlanma nedeniyle tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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