9 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.15/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'da erken milletvekili seçimi yapılacak.

(Erivan)

2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

KÜLTÜR SANAT

1- Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329 sanatçının 788 eserle katıldığı "Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması"nın sergisi ve ödül töreni Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/18.00)

SPOR

1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sona erecek.

- Finalde VakıfBank, Brezilya temsilcisi Minas, üçüncülük maçında ise Eczacıbaşı VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/15.00/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor-Antalyaspor, Akhisarspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Bursa/16.00/Manisa/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Hatayspor-Boluspor, Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Altay müsabakalarıyla sürüyor.

(Hatay/İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Eskişehir/19.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol, Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Samsun/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30/İstanbul/18.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 9. haftası Halkbank-Arkas Spor, Galatasaray-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla bitecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/16.00/Ankara/17.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 2 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası ise 3 maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlanacak.

9- Avrupa Kros Şampiyonası, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve ve büyükler kategorilerinde Hollanda'nın Tilburg kentinde yapılacak.

(Tilburg/12.45/13.35/16.10)