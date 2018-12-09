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Meteorolojiden yağış uyarısı-Haritalı
Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren batısı ile öğleden itibaren Sakarya dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ISTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELI 3°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
SAKARYA 4°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile öğleden itibaren Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR -2°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
IZMIR 7°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA 1°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
MANISA 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyı kesimi ile Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kıyıları sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Genellikle parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya haricinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus hadisesi ile birlikte, kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ERZURUM -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS -2°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DIYARBAKIR 7°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
GAZIANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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