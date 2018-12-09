Meteorolojiden yağış uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren batısı ile öğleden itibaren Sakarya dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 6°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ISTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI 3°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SAKARYA 4°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile öğleden itibaren Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR -2°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR 7°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA 1°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MANISA 4°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyı kesimi ile Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kıyıları sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya haricinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus hadisesi ile birlikte, kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM -3°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS -2°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DIYARBAKIR 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT 5°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu