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Yerli tıp hamlesi! Artık Türkiye'de üretilecek

70 milyon lira maliyetle Ankara kurulacak olan tesiste ortopedi-travmatoloji, beyin-omurilik cerrahisi, kalp-damar cerrahisi alanlarında sıklıkla kullanılan kalp kapakları ve biyolojik greftlerinin üretimine başlanacak. Böylece Türkiye'nin bu alandaki 200 milyon dolarlık ihtiyacını karşılanmış olacak
09 Aralık 2018 06:50
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Yerli tıp hamlesi! Artık Türkiye'de üretilecek

Türkiye, tamamı ithal edilen, özellikle ortopedi-travmatoloji, beyin-omurilik cerrahisi, kalp-damar cerrahisi alanlarında sıklıkla kullanılan kalp kapakları ve biyolojik greftlerinin üretimine başlıyor.

200 milyon dolarlık ihtiyaç karşılanacak

Başkentte 70 milyon lira maliyet ile kurulacak tesiste yerli ırk geliştirilecek, domuz yerine helal kesim olan dana ve koyun tercih edilecek. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç,"Ankara'da kuracağımız tesis ile ülkemizin bu alandaki 200 milyon dolarlık ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Özellikle diş hekimliği, ortopedi-travmatoloji, beyin ve omurilik cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi alanlarında sıklıkla kullanılan bu ürün dünya genelinde sadece bir kaç ülkede üretiliyor. Yeni Zelanda ve Avustralya menşeli kemikler yüksek teknolojik işlemlerden geçirilerek Hollanda başta olmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor.

Türkiye Biyolojik greft, bio malzemeden üretilmiş doku, bio malzemeden üretilmiş kalp kapakçığı, valfler ve ilaç sektöründe kullandığı hayvansal ham madde ihtiyacının yüzde 100'ünü ithal ediyor. İthal edilen Biyolojik greft, implant edilebilen bio malzemeden üretilmiş dokular, bio malzemeden üretilmiş kalp kapakçığı, kemik tozu gibi implant edilebilen valfler ve ilaç sektörü için hayvansal ham madde, vücuda yerleştirilen biyo-malzemeden üretilmiş dokuları Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışından satın alıyor.

70 milyon liraya mal olacak

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç yaptığı açıklamada; piyasaya arz edilen ürünleri yerli ve milli olarak üstelik domuzdan değil, dana ve koyundan steril şartlarda üretmek için başkentte 70 milyon liraya mal olacak tesis kuracaklarını duyurdu. Başlangıç olarak 500 hayvanlık bir çiftlik inşa edileceği bilgisini paylaşan Dinç, projenin 5. yılında ise kapasitenin 5 bin hayvana çıkarılacağını belirtti. Dinç açıklamasında "Yerli ve milli üretim biyolojik kalp kapakları, bio malzemeden üretilmiş dokular ve biyolojik greftler ile hem maliyetler ciddi anlamda düşecek hem de sermaye yurt içinde kalarak araştırma ve geliştirmeye aktarılacak" dedi.

İlk rototip Ocak 2019'da

2019 Ocak ayı itibari ile prototip biyolojik kalp kapakları, bio malzemeden üretilmiş dokular ve biyolojik greftlerin üretimine başlayacaklarını vurgulayan Dinç; Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya ve Japonya pazarlarında kısa sürede yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Son 10 yılda ülkemizde toplam 7 milyar dolarlık bir bio malzemeden üretilmiş kalp kapakçığı, biyolojik greft, implant edilebilen bio malzemeden üretilmiş doku, kemik tozu gibi implant edilebilen valfler ve ilaç sektörü için hayvansal ham madde, vücuda yerleştirilen biyo-malzemeden üretilmiş doku maliyeti oluştuğu bilgisini paylaşan Dinç, ülkemizin bunun yüzde 100'ünü yurt dışından ithal ettiğini, yapılan dev yatırım ile Türkiye'nin 200 milyon dolarlık ihtiyacının karşılanacağını dile getirdi. Dinç, 2023'den itibaren Türkiye'nin ihtiyacının tamamının karşılanacağını belirtti.

Hayvanlar tamamen yerli ve saf ırktan yetiştirilecek

Kurulacak tesis içerisinde 24 saat veteriner kontrolü olacağını sözlerine ekleyen Dinç, Hayvanların arındırılmış gıda ve arındırılmış hava ile besleneceğini, tesiste veterinerler ile birlikte kalp damar cerrahlarının, genel cerrahların çalışacağını söyledi. Dinç, "3 yılda ırklar spesifikleştirilecek. Hayvanların üretimi de özel olacak. En iyi ırk ortaya çıkarılacak. Hayvanlar tamamen yerli ve saf ırktan yetiştirilecek. Arge çalışmaları için özel sistemler kurulacak. Kesimler de tamamen steril ameliyathanelerde gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Bir hayvanın en az 4 kuşak gerisinin bilinmesinin gerektiğini söyleyen Dinç, tesiste üretilen hayvanların yağının ise ilaç endüstrisinde kullanılacağını belirtti. Dünyada sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'da olan ham maddenin mevcut proje ile Türkiye'de de üretileceğini sözlerine ekleyen Dinç, "Gamma Sterilizasyon Ünitesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte çalışılarak üretilecek. Türkiye kendi kimyasal Sterilizasyon yöntemini kullanacak" diye konuştu.

"Ülkemiz dünyada Türk grefti ile marka haline gelecektir"

Proje ile ülke kaynaklarının sınırları içerisinde kalacağını sözlerine ekleyen Dinç açıklamasına şöyle devam etti:

"İthalatı önleyerek aynı zamanda ihracat yaparak katma değerli ürün üretilecektir. Dünyadaki diğer biyolojik kalp kapakları ve biyolojik dokular, biyolojik greft, gibi domuz kaynaklı ürünler yerine daha yüksek performanslı olduğu kanıtlanan ve manevi değerlerimize de daha uygun dana ve koyun kaynaklı biyolojik kalp kapakları ve biyolojik greft üretilerek hem vatandaşlarımıza hem de dünya Müslümanlarına güçlü bir alternatif sunulmuş olacaktır. Ülkemiz dünyada Türk grefti ile marka haline gelecektir. Ülkemiz dünya genelinde milyarlarca dolar değerinde olan biyolojik kalp kapakları pastasından ciddi bir pay kapacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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