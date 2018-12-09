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Otomobil şarampole uçtu! Aileden acı haber
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 4 yaşındaki Ayaz Fidaner hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Bozova Karayolu'nun 32nci kilometresinde meydana geldi.
Bozova'ya giden İzzet Fidanerin yönetimindeki 63 FB 826 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada aynı aileden yaralanan 5 kişiden sürücü İzzet ile eşi Hülya ve çocukları Osman, Halil, Ayaz Fidaner yaralanarak ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ayaz Fidaner doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi devam eden 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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