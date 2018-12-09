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Damat dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var...
Ankara'nın Keçiören ilçesinde boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, kayınvalidesi ve baldızını da yaraladı
Edinilen bilgiye göre, Rıza E. boşanmak isteyen ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi M.E'nin Tarhanlar Caddesi'nde kaldığı eve gitti.
Rıza E. ile M.E. burada tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rıza E, tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evden yaya olarak kaçan Rıza E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
M.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, annesi G.K. ile kız kardeşi M.K'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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