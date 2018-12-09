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Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

Adana'nın Seyhan ilçesinde mahsur kaldığı asansörde çekirdek çitleyerek kurtulmayı bekleyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
09 Aralık 2018 07:40
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Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

Kıbrıs'tan sınava girmek için kente gelen Ahmet Doğru, arkadaşını ziyaret etmek amacıyla iş yerine gitti.

İş yerinin adresini karıştırarak yanlış binaya giren Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı. Polisten yardım isteyen Doğru, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Doğru, yaptığı açıklamada, arkadaşının iş yerini karıştırdığını belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim." dedi.
Anadolu Ajansı
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