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Marmara Denizi'nde 3,5 şiddetinde deprem
Marmara Denizi'nde büyüklüğü 3,5 olan deprem meydana geldi. Depremin derinlik ölçüsü ise 19,8 olarak ölçüldü
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, saat 04.55'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
Depremin derinlik ölçüsü ise 19,8 km olarak ölçüldü.
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