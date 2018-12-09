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Düzce'de otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı
09 Aralık 2018 07:55
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Düzce'de otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adem Kalaycı idaresindeki otomobil, Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nun Konuralp mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Adem Kalaycı ile Yavuz Duman, Anıl Polat ve Uğur İntepe yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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