1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acemi 'dilenci' 100 lira topladı

Yeni Şafak muhabiri Ayşemine Alioğlu bir günlüğüne dilenci oldu. İşte notlar: Sultanahmet ve Sirkeci'de hasılat düşük, Şirinevler'de yüksekti. Alioğlu, acemi dilenci olarak günün sonunda 100 lira topladı. Atletli, yalınayak Suriyeli bir çocuk ise bu miktarı 1 saatte biriktirdi. Günlük ortalama hasılat 500 lira civarında. Fatih'i Suriyeliler, Beyoğlu'nu "yuvarlak kafalılar" ve Bahçelievler'i "renkli gözlüler" parsellemiş
09 Aralık 2018 08:00
Yazdır
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı

İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi dilenciler. Zabıta ve polisin tüm çabalarına rağmen neredeyse her köşe başında onlara rastlamak mümkün. Peki kimdir bu dilenciler, nerelerde dilenirler, nasıl metotlar kullanılırlar, günlük hasılatları ne kadardır? Bu sorular dilencilerle ilgili haber okuyan herkesin aklına takılır. Biz bu sorulara cevap bulabilmek için soğuk ve yağışlı bir İstanbul gününde ilgili makamlardan izin alarak dilenci kılığında sokaklara düştük. Sultanahmet, Eminönü ve Şirinevler gibi şehrin yoğun olan semtlerinde dolaştık.

SEMTLERİ BÖLÜŞMÜŞLER


Sokağa çıktığımızda dilencilerin belli köşeleri mesken tuttuğuna şahit olduk. Fatih bölgesinde Suriyeliler, Beyoğlu'nda 'yuvarlak kafalılar' ve Bahçelievler'de ise 'renkli gözlüler' gibi hemşehricilik temelli grupların sokakları parsellediğini gördük. Dilenmeye Sultanahmet Meydanı'ndan başladık. İlk olarak zabıta karakolundan izin aldık. Başta bize sıcak bakmayan zabıta memurları sonradan onay verdiler. Ben dilenci kılığına girerek meydandaki yerimi aldım. Foto muhabiri arkadaşım ise beni uzaktan takip etmeye başladı.

'ELİ AYAĞI TUTUYOR NE DİLENİYOR BU?'


Çoğu vatandaşla hiçbir şey konuşmadan sadece göz teması kurdum. Vatandaşların, "Eli ayağı tutuyorken neden dileniyor bu?" şeklindeki mırıldanmalarına şahit oldum. Bir saat boyunca Sultanahmet Meydanı'nda dolaştım. Ancak bir iki lira dışında para toplayamadım. Sultanahmet Meydanı'ndan istediğimi alamayınca Eminönü'ne doğru yola koyuldum. Gülhane Parkı ve Tahtakale'nin önünden geçerek Eminönü'ne uğradım. Biraz otobüs durağında oturdum. Bebek arabalı bir çift durağa girdi. Bebeğe bakıyordum ki babası sert bir şekilde arabasını bana ters bir yöne çevirdi. Benim oturduğum yerin yanına kimse oturmadı. Bir süre bekledim ve yoluma devam ettim.

BİR SAATTE 100 TL TOPLADI


Saatlerce dilendiğim bu bölgede istediğim hasılatı çıkaramayınca insan akışının yoğun olduğu Şirinevler köprüsüne gitmek için yola çıktım. Şirinevler köprüsünün sağ tarafında, Ataköy metro durağı önünde konumlandım. İnsan kalabalığının arasında dilenirken yavaş yavaş paraları toplamaya başladım. Dilenmenin yanında bir olaya da şahitlik ettim. Ayakları çıplak ve üzerinde sadece bir atletle gelen geçenden para isteyen minik Suriyeli çocuk şiddetli yağmura rağmen pes etmiyordu. Benim saatte beş on lira topladığım yerde Suriyeli çocuk bir saat içerisinde yaklaşık yüz lira topladı.

BİRİLERİ GELİP TOPLADIĞI PARAYI ALDI


Soğuk bir gün olmasına rağmen hasılatı oldukça iyiydi. İşin garibi ise paralarını saklayabileceği cebi dahi yoktu. Kazancını ne yapacağını merak ediyordum ki olduğu yerden kalktı. Yanına gelen giyimi ondan daha düzgün birine tüm parasını verdi. Sonra tekrar dileneceği tarafa doğru ilerledi. Günün sonunda paraları hesaplamaya koyuldum, yüz lira toplamışım. Yanıma kalanlar ise gün boyu yediğim azarlar ve soğuk oldu. Oysa diğer dilenciler gözümün önünde 500 liraya yakın hasılat yaptı. Anladık ki dilencilik tecrübe gerektiren, kendine göre raconu olan zor bir işmiş!


Ayasofya Müzesi'nin önünde karşılaştığım mavi montlu bir kişinin, "Ayakkabılarına bak! Benimkinden güzel" şeklindeki tepkisiyle karşılaştım. Cevap vermedim. Sessizce elimdeki kabı uzatıp gözlerinin içine baktım. "Yürü git buradan" şeklinde beni yanından kovdu.

Yeni mi düştün sen
Şirinevler Köprüsünde kendime göre hasılatım artmaya başlamıştı. Elimdeki bozuk paralar çok kazandım gibi duruyordu. Tam o sırada arkamda "Bak bakayım bana!" diye bir ses duydum. Kafamı çevirmemle polisin yanımda belirmesi bir oldu. Polis, "Gel sen buraya. Sende hiç dilenci tipi yok. Sen yeni mi düştün?" diye bana bağırdı. Yanına gittim. Olay büyümesin diye muhabir olduğumu söyledim. Bunun üzerine polis memuru, "Beni gördüklerinde tüm dilenciler kaçar. Her bölgede ayrı bir grup vardır. Saat başı paralarını birilerine aktarırlar. Üzerlerinde asla para taşımazlar" dedi. Hava kararmaya başladı.


Tahtakale'nin önünden geçerek Eminönü'ne uğradım. Biraz otobüs durağında oturdum. Bebek arabalı bir çift durağa girdi. Bebeğe bakıyordum ki babası sert bir şekilde arabasını bana ters bir yöne çevirdi. Benim oturduğum yerin yanına ise kimse oturmadı

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,743 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2
09 Aralık 2018 08:30		 Düzce'de otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
09 Aralık 2018 07:55
Marmara Denizi'nde 3,5 şiddetinde deprem
09 Aralık 2018 07:45		 Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
09 Aralık 2018 07:40
Meteorolojiden yağış uyarısı-Haritalı
09 Aralık 2018 06:30		 Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
09 Aralık 2018 06:00
Üs bölgesindeki askere sürpriz doğum günü kutlaması
08 Aralık 2018 23:41		 Eşek sırtında okula gitmeye çalışıyorlar
08 Aralık 2018 23:36
Çocuklara hem şifa hem de oyuncak dağıtıyor
08 Aralık 2018 23:21		 'Avatar Atakan' kanser hastası çocuğa 850 bin lira bağışladı
08 Aralık 2018 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden 'ankesörlü telefon' kararı
9 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
Damat dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var...
'Seçimlerde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız'
Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2
Meteorolojiden yağış uyarısı-Haritalı
Cennet yerine hapse gittiler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fake resim koyan kızlar 3
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 8
Game of Thrones 5
mazeret izni 1
lucky lucky lucky me 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
yavuz dizdar 3
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
yılmaz vural 2
a101 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam