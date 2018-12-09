Acemi 'dilenci' 100 lira topladı

İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi dilenciler. Zabıta ve polisin tüm
çabalarına rağmen neredeyse her köşe başında onlara rastlamak mümkün. Peki kimdir
bu dilenciler, nerelerde dilenirler, nasıl metotlar kullanılırlar, günlük hasılatları
ne kadardır? Bu sorular dilencilerle ilgili haber okuyan herkesin aklına takılır.
Biz bu sorulara cevap bulabilmek için soğuk ve yağışlı bir İstanbul gününde
ilgili makamlardan izin alarak dilenci kılığında sokaklara düştük. Sultanahmet,
Eminönü ve Şirinevler gibi şehrin yoğun olan semtlerinde dolaştık.
SEMTLERİ BÖLÜŞMÜŞLER
Sokağa çıktığımızda dilencilerin belli köşeleri mesken tuttuğuna şahit olduk.
Fatih bölgesinde Suriyeliler, Beyoğlu'nda 'yuvarlak kafalılar' ve Bahçelievler'de
ise 'renkli gözlüler' gibi hemşehricilik temelli grupların sokakları parsellediğini
gördük. Dilenmeye Sultanahmet Meydanı'ndan başladık. İlk olarak zabıta karakolundan
izin aldık. Başta bize sıcak bakmayan zabıta memurları sonradan onay verdiler.
Ben dilenci kılığına girerek meydandaki yerimi aldım. Foto muhabiri arkadaşım
ise beni uzaktan takip etmeye başladı.
'ELİ AYAĞI TUTUYOR NE DİLENİYOR BU?'
Çoğu vatandaşla hiçbir şey konuşmadan sadece göz teması kurdum. Vatandaşların,
"Eli ayağı tutuyorken neden dileniyor bu?" şeklindeki mırıldanmalarına şahit
oldum. Bir saat boyunca Sultanahmet Meydanı'nda dolaştım. Ancak bir iki lira
dışında para toplayamadım. Sultanahmet Meydanı'ndan istediğimi alamayınca Eminönü'ne
doğru yola koyuldum. Gülhane Parkı ve Tahtakale'nin önünden geçerek Eminönü'ne
uğradım. Biraz otobüs durağında oturdum. Bebek arabalı bir çift durağa girdi.
Bebeğe bakıyordum ki babası sert bir şekilde arabasını bana ters bir yöne çevirdi.
Benim oturduğum yerin yanına kimse oturmadı. Bir süre bekledim ve yoluma devam
ettim.
BİR SAATTE 100 TL TOPLADI
Saatlerce dilendiğim bu bölgede istediğim hasılatı çıkaramayınca insan akışının
yoğun olduğu Şirinevler köprüsüne gitmek için yola çıktım. Şirinevler köprüsünün
sağ tarafında, Ataköy metro durağı önünde konumlandım. İnsan kalabalığının arasında
dilenirken yavaş yavaş paraları toplamaya başladım. Dilenmenin yanında bir olaya
da şahitlik ettim. Ayakları çıplak ve üzerinde sadece bir atletle gelen geçenden
para isteyen minik Suriyeli çocuk şiddetli yağmura rağmen pes etmiyordu. Benim
saatte beş on lira topladığım yerde Suriyeli çocuk bir saat içerisinde yaklaşık
yüz lira topladı.
BİRİLERİ GELİP TOPLADIĞI PARAYI ALDI
Soğuk bir gün olmasına rağmen hasılatı oldukça iyiydi. İşin garibi ise paralarını
saklayabileceği cebi dahi yoktu. Kazancını ne yapacağını merak ediyordum ki
olduğu yerden kalktı. Yanına gelen giyimi ondan daha düzgün birine tüm parasını
verdi. Sonra tekrar dileneceği tarafa doğru ilerledi. Günün sonunda paraları
hesaplamaya koyuldum, yüz lira toplamışım. Yanıma kalanlar ise gün boyu yediğim
azarlar ve soğuk oldu. Oysa diğer dilenciler gözümün önünde 500 liraya yakın
hasılat yaptı. Anladık ki dilencilik tecrübe gerektiren, kendine göre raconu
olan zor bir işmiş!
Ayasofya Müzesi'nin önünde karşılaştığım mavi montlu bir kişinin, "Ayakkabılarına
bak! Benimkinden güzel" şeklindeki tepkisiyle karşılaştım. Cevap vermedim. Sessizce
elimdeki kabı uzatıp gözlerinin içine baktım. "Yürü git buradan" şeklinde beni
yanından kovdu.
Yeni mi düştün sen
Şirinevler Köprüsünde kendime göre hasılatım artmaya başlamıştı. Elimdeki bozuk
paralar çok kazandım gibi duruyordu. Tam o sırada arkamda "Bak bakayım bana!"
diye bir ses duydum. Kafamı çevirmemle polisin yanımda belirmesi bir oldu. Polis,
"Gel sen buraya. Sende hiç dilenci tipi yok. Sen yeni mi düştün?" diye bana
bağırdı. Yanına gittim. Olay büyümesin diye muhabir olduğumu söyledim. Bunun
üzerine polis memuru, "Beni gördüklerinde tüm dilenciler kaçar. Her bölgede
ayrı bir grup vardır. Saat başı paralarını birilerine aktarırlar. Üzerlerinde
asla para taşımazlar" dedi. Hava kararmaya başladı.
Tahtakale'nin önünden geçerek Eminönü'ne uğradım. Biraz otobüs durağında oturdum.
Bebek arabalı bir çift durağa girdi. Bebeğe bakıyordum ki babası sert bir şekilde
arabasını bana ters bir yöne çevirdi. Benim oturduğum yerin yanına ise kimse
oturmadı
Ayşe Mine Alioğlu