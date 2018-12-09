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İkinci sipariş Filipinler'den
Savunma sanayiindeki yerlileşme hamlelerinin başarılı ürünlerinden ATAK taarruz helikopteri göğsümüzü kabartmaya devam ediyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) şirketince üretilen ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan'ın ardından Filipinler'e de ihraç edilecek. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK'ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı. Filipinler Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Lorenzana, helikopter alımı için seçenekleri inceleyen teknik çalışma grubunun analizleri tamamlandığını ve muharebe yetenekli genel maksat ve taarruz helikopterlerinde isterleri karşılayan savaş araçlarının belirlendiğini ifade etti.
İLK İHRAÇ PAKİSTAN'A
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