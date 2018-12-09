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Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2
Cenap Şahabettin tarafından kaleme alınan "Tiryaki Sözleri" adlı kitapta yer alan kamu yönetimine yön verecek mahiyetteki sözlerinin ikincisini okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz. Bu sözlerin günümüze ne kadar ışık tuttuğunu hep birlikte göreceğiz
Memuriyet ve makamla ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri
* "Memur olmak kolay memuriyetle yaşayabilmek zordur."
* "Millet bitti! Memleket mahvoldu! diye haykıranlarımızı muayene ediniz. Ya yüreklerinde memuriyet hasreti vardır ya ceplerinde para yoktur."
* "Memurlar müsabakası: Ekmek fethi için açılmış ne hazin savaştır."
* "Makama muhabbet kendine muhabbet gibidir ondan ancak ümit sizler ilgisiz görünür."
* "Yüksek makamlar ancak hafif başları döndürür."
* "İnsan yükseğe çıktıkça pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar."
* "Küçük kapılardan girmeye çalışanlar eğilmeye mecbur olurlar."
* "Amir herkes olabilir, hüner ise kendisine itaat edilen olmaktır."
* "Rütbe aldıkça kibirlenenler yangın kulesine çıkınca dürbün olduğunu zannedenlerdir."
* "Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlayabilirsin fakat biri sürünerek öteki uçarak yükselmiştir."
* "Zekaları sayesinde geçinenler olduğu gibi aptallıkları sayesinde geçinenler de vardır."
* "Her meslekte yükselmek için yolunu şaşıranlar olduğu gibi yolunu şaşırarak yükselenlerde vardır."
* "Bazıları samimi görünmek için ne yapmacıklar göze alır."
* "Büyüklere çok sokulmak ihtiyacını ancak küçükler hisseder."
* "Olduğundan ziyade görünmek isteyen olduğu kadar bile görünmez olur."
* "Yanlışların en tehlikesi ve en yayılmışı kendini yanlış tanımaktır."
* "Samimi faciaların en elimi yüksek görünmek istediğimiz göze gülünç görünmektir."
* "İnsan yükseldikçe yüksekliği daha yukarıda ve sukut ettikçe sukutu daha aşağıda görür."
* "Hangi cemiyet gerilemededir bilmek ister misin, bak ki yüksek adamlar nerede yükselmekten alıkonuyor."
* "O adamlara acırım ki etraflarındakilere uymak için küçülmeye ve yüksekliklerinden feda etmeye mecbur olurlar."
* "Çok çamur karıştıran er geç üstünü lekeler."
Yönetimle ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri
* "Hal ve mevki ne kadar kötü olsa ahali iyimser idarenin taraftarıdır." "Fen, din, ahlak ve menfaat, bu dört şey uzlaştıran adamdan işte itiraf ediyorum korkarım."
* "İşime gelen dişime gelir, işte ekseriyetin düsturu."
* "Başarı en müessir tesirli leke sabunudur."
* "Fert olsun cemiyet olsun bir gün gelir ki yorulur yorulunca dinlenmek ister ve dinlenince mevkiini kaybeder."
* "Fırtınanın harap ettikleri bilhassa yükseklerde görünür onun için sulh ve asayiş herkesten ziyade iş başında olanlar için kıymetli olmak lazım gelir."
* "Bazı hakikatler daha açık surette karanlıkta görülür gece gezen bekçiler öyle şeyler öğrenirler ki duyanlar hayretler içinde kalır."
* "Dünyanın her yerinde devlet gemisi onu idare edenlere pusulası düzgün, fakat teknesi çürük gelir ve bilakis muhaliflere teknesi sağlam, fakat pusulası bozuk görünür doğruyu ancak olaylar söyler."
* "Düzenlemenizin neticesi ister misiniz ki hayırlı olsun, her şeyden önce kalburla eleği temizleyiniz."
* "Her yenilik yabancıdır çevresi bunu ezmeye çalışır fakat yaşamaya layıksa ezilmez."
* "Ahmaklar kendileri için her başarıyı mümkün ve başkaları için her teşebbüsünün neticesiz kalmaya mahkum görürler."
* "Hakikaten maharetli politikacı düşmanlarını bile kendileri için kullanmanın yolunu bulur."
* "Siyasette kabahat hiçbir zaman öldürenin değil her zaman ölenindir."
* "Ferdin beklediği bir inkılap vardır, her inkılapta sanır ki beklediği inkılap geldi ve çok geçmeden anlar ki bir daha aldanmış."
* "Güneşten yüz çevirmedikçe insan kendi gölgesine tapamaz."
* "Cezasız kalan hatalar halk gözünde sevaba yaklaşır."
Fikirlerle ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri
* "Celadetin en yüksek mertebesi hiçbir yeni fikirden korkmamaktır, kötülüklerin en çirkini ise eski tanıdıkları görmemezlikten gelmektir."
* "Rahat etmek istersen ayağını yorganına göre uzat ve tependen yüksek fikirlere uzanma."
* "Baş için her fikir bir taçtır, diyorlar. Bu söz doğru olsa gerektir, zira bazı fikirlerin bazı başlara taç gibi ağır geldiğini ve ağrı verdiğini görürüz."
* "Yalanın bile kıymeti nisbidir; lehimize olursa "övme" deriz, aksi takdirde adı "yerme ve iftira" olur."
Ahmet Ünlü
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