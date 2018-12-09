Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2

Memuriyet ve makamla ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri

* "Memur olmak kolay memuriyetle yaşayabilmek zordur."

* "Millet bitti! Memleket mahvoldu! diye haykıranlarımızı muayene ediniz. Ya yüreklerinde memuriyet hasreti vardır ya ceplerinde para yoktur."

* "Memurlar müsabakası: Ekmek fethi için açılmış ne hazin savaştır."

* "Makama muhabbet kendine muhabbet gibidir ondan ancak ümit sizler ilgisiz görünür."

* "Yüksek makamlar ancak hafif başları döndürür."

* "İnsan yükseğe çıktıkça pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar."

* "Küçük kapılardan girmeye çalışanlar eğilmeye mecbur olurlar."

* "Amir herkes olabilir, hüner ise kendisine itaat edilen olmaktır."

* "Rütbe aldıkça kibirlenenler yangın kulesine çıkınca dürbün olduğunu zannedenlerdir."

* "Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlayabilirsin fakat biri sürünerek öteki uçarak yükselmiştir."

* "Zekaları sayesinde geçinenler olduğu gibi aptallıkları sayesinde geçinenler de vardır."

* "Her meslekte yükselmek için yolunu şaşıranlar olduğu gibi yolunu şaşırarak yükselenlerde vardır."

* "Bazıları samimi görünmek için ne yapmacıklar göze alır."

* "Büyüklere çok sokulmak ihtiyacını ancak küçükler hisseder."

* "Olduğundan ziyade görünmek isteyen olduğu kadar bile görünmez olur."

* "Yanlışların en tehlikesi ve en yayılmışı kendini yanlış tanımaktır."

* "Samimi faciaların en elimi yüksek görünmek istediğimiz göze gülünç görünmektir."

* "İnsan yükseldikçe yüksekliği daha yukarıda ve sukut ettikçe sukutu daha aşağıda görür."

* "Hangi cemiyet gerilemededir bilmek ister misin, bak ki yüksek adamlar nerede yükselmekten alıkonuyor."

* "O adamlara acırım ki etraflarındakilere uymak için küçülmeye ve yüksekliklerinden feda etmeye mecbur olurlar."

* "Çok çamur karıştıran er geç üstünü lekeler."

Yönetimle ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri

* "Hal ve mevki ne kadar kötü olsa ahali iyimser idarenin taraftarıdır." "Fen, din, ahlak ve menfaat, bu dört şey uzlaştıran adamdan işte itiraf ediyorum korkarım."

* "İşime gelen dişime gelir, işte ekseriyetin düsturu."

* "Başarı en müessir tesirli leke sabunudur."

* "Fert olsun cemiyet olsun bir gün gelir ki yorulur yorulunca dinlenmek ister ve dinlenince mevkiini kaybeder."

* "Fırtınanın harap ettikleri bilhassa yükseklerde görünür onun için sulh ve asayiş herkesten ziyade iş başında olanlar için kıymetli olmak lazım gelir."

* "Bazı hakikatler daha açık surette karanlıkta görülür gece gezen bekçiler öyle şeyler öğrenirler ki duyanlar hayretler içinde kalır."

* "Dünyanın her yerinde devlet gemisi onu idare edenlere pusulası düzgün, fakat teknesi çürük gelir ve bilakis muhaliflere teknesi sağlam, fakat pusulası bozuk görünür doğruyu ancak olaylar söyler."

* "Düzenlemenizin neticesi ister misiniz ki hayırlı olsun, her şeyden önce kalburla eleği temizleyiniz."

* "Her yenilik yabancıdır çevresi bunu ezmeye çalışır fakat yaşamaya layıksa ezilmez."

* "Ahmaklar kendileri için her başarıyı mümkün ve başkaları için her teşebbüsünün neticesiz kalmaya mahkum görürler."

* "Hakikaten maharetli politikacı düşmanlarını bile kendileri için kullanmanın yolunu bulur."

* "Siyasette kabahat hiçbir zaman öldürenin değil her zaman ölenindir."

* "Ferdin beklediği bir inkılap vardır, her inkılapta sanır ki beklediği inkılap geldi ve çok geçmeden anlar ki bir daha aldanmış."

* "Güneşten yüz çevirmedikçe insan kendi gölgesine tapamaz."

* "Cezasız kalan hatalar halk gözünde sevaba yaklaşır."

Fikirlerle ilgili ibret alınacak tiryaki sözleri

* "Celadetin en yüksek mertebesi hiçbir yeni fikirden korkmamaktır, kötülüklerin en çirkini ise eski tanıdıkları görmemezlikten gelmektir."

* "Rahat etmek istersen ayağını yorganına göre uzat ve tependen yüksek fikirlere uzanma."

* "Baş için her fikir bir taçtır, diyorlar. Bu söz doğru olsa gerektir, zira bazı fikirlerin bazı başlara taç gibi ağır geldiğini ve ağrı verdiğini görürüz."

* "Yalanın bile kıymeti nisbidir; lehimize olursa "övme" deriz, aksi takdirde adı "yerme ve iftira" olur."

Ahmet Ünlü