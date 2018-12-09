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Kayıp kişi elektrik trafosunda ölü bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ailesinin 3 gündür kayıp olarak aradığı kişi, elektrik trafosunun içerisinde ölü bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan İhsan Aydın'ı (41) ailesi bulmak için önce polis ekiplerine başvurdu.
Kendisinden haber alamayan ailesi, evlerinin yanında bulunan trafo merkezinde olabileceğinden şüphelendi.
Ailenin isteği üzerine elektrik görevlileri kontrol ettikleri trafo merkezinin içerisinde Aydın'ın hareketsiz yattığını gördü.
Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri, Aydın'ın öldüğünü belirledi.
Aydının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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