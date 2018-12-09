Nezlede bile antibiyotiğin sonu: Organ yetmezliği

Araştırmalara göre yaygın antibiyotik kullanımı, kalıcı bir yan etki olarak organ yetmezliğine neden oluyor. Uzmanlar antibiyotik alanların en az yüzde 15'inin uzun süreli yan etkilere maruz kaldığını tespit etti.

Antibiyotiğin sık kullanımından kaynaklanan sorunlar giderek daha endişe verici bir hal alıyor. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin yeni yayımladığı rapora göre yılda 25 bin İngiliz antibiyotiklere karşı direnç geliştirdikleri için hayatını kaybediyor. Yapılan uyarılar sonucu insanlar artık fazla ilaç kullanımın zararları hakkında daha bilinçli. Ancak bilinen etkilerinin yanı sıra, ilaç kullanımının korkunç bir yan etkisi daha var. Uzmanlar, solunum ve idrar yolları enfeksiyonun tedavisinde kullanılan birçok antibiyotiğin, beyindeki sinirlere zarar verdiği ve ileri derece böbrek yetmezliğine sebep olduğunu farketti. Avrupa İlaç Ajansı'ndan uzmanlar ciprofloxacin ve levofloxacin içeren ilaçların, son çare olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Araştırmalara göre antibiyotikler enfeksiyonu temizlerken, vücudun kendi direncini zayıflatıyor. Bu, beyindeki sinirlere hasar vererek depresyon anksiyete gibi hastalıkların ortaya çıkmasına ve organların işleyişine zarar vermesi sebebiyle zaman içerisinde organ yetmezliğine sebep oluyor. Rapor, hastaları ve sağlık çalışanlarını fazla ilaç kullanımın sebep olacağı yıkıcı etkilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Söz konusu fluoroquinolones ve quinolone içeren antibiyotikler, içerdikleri enzimlerle hücre içindeki bakteriyi hedef alarak, zararlı bakterinin DNA içinde çoğalmasını engelliyor. Ancak çok etkili olan bu antibiyotikler aynı zamanda iskelet ve kas sistemindeki birçok sağlıklı dokuya zarar veriyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın yayımladığı raporda konuşan Gloskow Üniversitesi'nde Ortopedi cerrahı Dr. Neal Millar'ın yaptığı açıklamalada antibiyotiklerin, ölümcül olabilecek enfeksiyonların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirildiğini ancak günümüzde en ufak enfeksiyonlar için bile kullanıldığını söyledi. Yayımlanan rapora göre geçtiğimiz yıl İngiltere'de doktorlar tarafından reçeteye yazılan antibiyotik sayısı 675 binden fazla.

Uzmanlar antibiyotik kullanan kişilerin en az yüzde 15'inin uzun süreli yan etkilere maruz kaldığını belirtti.