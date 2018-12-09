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Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
AK Parti ile MHP arasında yürütülen yerel seçimlere yönelik işbirliği çalışmalarında sona gelinirken, AK Parti'nin aday çıkarmayarak MHP adayının destekleneceği belirtilen illerde görüşmeler sürüyor
AK Parti'nin mahalli seçimlerde yapılacak işbirliği çerçevesinde, Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarını destekleyeceğine yönelik değerlendirmeler sürüyor. AK Parti kulislerinde, Muğla ve Aydın dışındaki illerin MHP'ye bırakılacağına kesin gözüyle bakılırken, bu iki il konusunda henüz bir sonuca varılamadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin; özellikle Aydın'da aday çıkarılmasından yana olduğu ifade edilirken, AK Parti'nin Aydın milletvekilleri ve il yönetiminin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın, Aydın'da MHP ile görüşmelerin sürdüğünü; herkesin bu görüşmelerin sonucunu beklemesi gerektiğini ve alınacak kararlara uyulmasını istediği belirtildi.
SON KARAR GÖRÜŞME SONRASI
AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının açıklandığı 27 Kasım'daki grup toplantısına Muğla adayı olarak İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de davet edildiği, ancak son anda bu davetin geri çekildiği öğrenildi. Muğla adayının açıklanmasından son anda vazgeçilmesinin, MHP ile yürütülen görüşmelerden kaynaklandığı belirtildi.
Yücel Kayaoğlu
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