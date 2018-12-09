Muğla adayı muhalefete göre seçilecek

AK Parti'nin mahalli seçimlerde yapılacak işbirliği çerçevesinde, Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarını destekleyeceğine yönelik değerlendirmeler sürüyor. AK Parti kulislerinde, Muğla ve Aydın dışındaki illerin MHP'ye bırakılacağına kesin gözüyle bakılırken, bu iki il konusunda henüz bir sonuca varılamadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin; özellikle Aydın'da aday çıkarılmasından yana olduğu ifade edilirken, AK Parti'nin Aydın milletvekilleri ve il yönetiminin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın, Aydın'da MHP ile görüşmelerin sürdüğünü; herkesin bu görüşmelerin sonucunu beklemesi gerektiğini ve alınacak kararlara uyulmasını istediği belirtildi.

SON KARAR GÖRÜŞME SONRASI



Yerel seçim işbirliği kapsamında Muğla'da AK Parti'nin mi yoksa MHP'nin mi adayının destekleneceği konusunda ise muhalefetin atacağı adımın beklendiği ileri sürülüyor. CHP, mevcut başkanı Osman Gürün'ü yeniden aday gösterdi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un İYİ Parti ile temasta olduğu, bu partiden aday olması durumunda, AK Parti'nin Muğla'da MHP adayını destekleme kararı alacağı belirtiliyor.

AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının açıklandığı 27 Kasım'daki grup toplantısına Muğla adayı olarak İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de davet edildiği, ancak son anda bu davetin geri çekildiği öğrenildi. Muğla adayının açıklanmasından son anda vazgeçilmesinin, MHP ile yürütülen görüşmelerden kaynaklandığı belirtildi.



Öte yandan, büyükşehir ve 8 ilçede MHP adayına destek verileceği konuşulan Adana'da AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, adaylık için istifa etti. Parti kaynakları, bu istifanın 'Büyükşehir belediye başkan adaylığına yönelik' olmadığını dile getirdi. Yeni'nin Adana'nın ilçelerinden birinde aday gösterileceği ileri sürülüyor.

Yücel Kayaoğlu