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Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, soğanın kilo fiyatı hala perakendede 5 TL'ye yakın seyrediyor. Şimdi ithalat dahil, her imkan değerlendiriliyor
09 Aralık 2018 08:35
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Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyatıyla tartışma konusu olan soğanda "ithalat" silahının kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Pekcan, spekülatif hareketliliğe değinerek, "Patates ve soğan, bir yıl süreyle stoklanan ürünler. Bir de bu sene soğanda hastalık olduğu için 'fiyatları artacak' beklentisi oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının beraber yaptığı, zaman zaman Tarım ve Orman Bakanlığının da katıldığı operasyonlarda, sadece 3 deponun piyasaya mal gönderdiği, bunların da az sayıda verdiği, diğerlerinin hiç vermediği tespit edildi. Bu da normal bir durum değil. Ama bizim elimizde ticari enstrümanlarımız var, gerekirse bunun ithalatını da yaparız.

Biz ithalatın önünü açmak istemediğimiz için serbest piyasa şartlarının oluşmasını bekliyoruz. Yoksa elimizde her türlü imkan mevcut" dedi ve stokçulara gözdağı verdi.

132 FİRMADAN SAVUNMA


Ticaret Bakanlığının bir süre önce devreye aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması"nın büyük ilgi gördüğünü belirten Bakan Pekcan "Uygulama yaklaşık 38 bin 950 kişi tarafından indirildi. Sadece bunun üzerinden toplam 4 bin 500 başvuru aldık" diye konuştu. Pekcan, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine de 57 bin 701 başvuru yapıldığını ve gerekli dönüşlerde bulunulduğunu ifade etti.

Pekcan; haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerin olumlu sonuçlarını gördüklerini, 81 ilde toplam 86 bin 282 ürünün denetlendiğini, 132 üretici firmadan yazılı savunma talep edildiğini de hatırlattı.
Anadolu Ajansı
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