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Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, soğanın kilo fiyatı hala perakendede 5 TL'ye yakın seyrediyor. Şimdi ithalat dahil, her imkan değerlendiriliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyatıyla tartışma konusu olan soğanda "ithalat" silahının kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Bakan Pekcan, spekülatif hareketliliğe değinerek, "Patates ve soğan, bir yıl süreyle stoklanan ürünler. Bir de bu sene soğanda hastalık olduğu için 'fiyatları artacak' beklentisi oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının beraber yaptığı, zaman zaman Tarım ve Orman Bakanlığının da katıldığı operasyonlarda, sadece 3 deponun piyasaya mal gönderdiği, bunların da az sayıda verdiği, diğerlerinin hiç vermediği tespit edildi. Bu da normal bir durum değil. Ama bizim elimizde ticari enstrümanlarımız var, gerekirse bunun ithalatını da yaparız.
Biz ithalatın önünü açmak istemediğimiz için serbest piyasa şartlarının oluşmasını bekliyoruz. Yoksa elimizde her türlü imkan mevcut" dedi ve stokçulara gözdağı verdi.
132 FİRMADAN SAVUNMA
Pekcan; haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerin olumlu sonuçlarını gördüklerini, 81 ilde toplam 86 bin 282 ürünün denetlendiğini, 132 üretici firmadan yazılı savunma talep edildiğini de hatırlattı.
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