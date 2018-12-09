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Türkiye'nin ilk NGS'si için 6 iletim hattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli nisan ayında atılan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun enerjisinin nasıl taşınacağına ilişkin detaylar belli oldu
2023 yılında devreye alınacak olan Akkuyu'da 2026'ya kadar 4 bin 800 mW'lık bir santral kurulacak. Bu kapsamda Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 6 tane iletim hattı ve trafo merkezleri için ihaleye çıkacağı öğrenildi.
ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
Türkiye'de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.
Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.
Osman Çobanoğlu
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