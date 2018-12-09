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Çöp toplamak için girdiği konteynerde mahsur kaldı
Kayseri'de 16 yaşındaki genç, çöp toplamak için girdiği konteynerde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine genç, itfaiyenin uğraşları sonucu kurtuldu
Kayseri'de çöp toplamak istediği yer altındaki konteynere düşen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana gelen olayda N.Ş., çöp toplamak isterken dengesini kaybedip, yeraltı çöp konteynerine düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.
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