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Otomobil ağaca çarptı, Fatma öğretmen yaşamını yitirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kontrolünü kaybettiği otomobili ağaca çarpan öğretmen Fatma Türkmen (34), hayatını kaybetti
09 Aralık 2018 09:46
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Otomobil ağaca çarptı, Fatma öğretmen yaşamını yitirdi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolunda meydana geldi. Karapınar 75'inci Yıl İlkokulu'nda öğretmen olan Fatma Türkmen yönetimindeki 01 TS 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Fatma Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmen'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
DHA
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