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'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılananların sayısının binleri bulduğu, sadece 2017'de 20 bin 539 soruşturma başlatıldığı, 6 bin 33 ceza davası açıldığı bildirildi
09 Aralık 2018 09:58
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'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış

Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014 yılından beri Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla her yıl binlerce kişinin yargılandığı belirtildi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 2017 yılında başlatılan savcılık soruşturmasının 20 bin 539'u bulduğu, ceza mahkemelerinde ise 6 bin 33 dava açıldığı kaydedildi.

DW Türkçe'den Burcu Karakaş'ın haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, 15 Temmuz 2016 darbe giris,iminden sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturma ve davalarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Kanundaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasının geçmişi, 1993 yılına dayanıyor. Suç tanımının yeni olmadığını vurgulayan Prof. Akdeniz, "Fakat çok fazla kullanılan bir suç değildi. Esas artış 2014 yılında yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasından sonra yaşandı" dedi.

Türk Ceza Kanununun 299. maddesi

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
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