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İkinci kez askere çağrıldı, hikayesi şaşırttı

Iğdır'da yaşayan Mustafa Tokuş isimli vatandaş, vatani görevini yaptığı halde ikinci kez askere çağrıldı. Tokuş'un babası tarafından iki kez nüfusa kaydedildiği ortaya çıktı
09 Aralık 2018 10:40
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İkinci kez askere çağrıldı, hikayesi şaşırttı

Vatani görevini yaptığı halde tekrar askere çağrıldı, hayat hikayesi şaşırttı.

Iğdır'da ikamet eden 3 çocuk babası Mustafa Tokuş, öz annesinin imam nikahlı olduğunu, babası tarafından resmi nikahlı üvey annesi üzerine kayıt ettirildiğini belirtti.

Tokuş, "Babam zamanında yedi evlilik yapmış. Beş imam, iki resmi nikahlı olmak üzere toplam yedi karısı olmuş. Babam bu evlilikler içinde resmi nikahlı karısı olan Güllü ile evleniyor. Belli bir zaman geçtikten sonra Güllü ile boşanmadan benim öz annem olan Seyran'la evleniyor. Bir süre beraber yaşadıktan sonra ben dünyaya geliyorum. Dünyaya geldikten sonra öz anneme resmi nikahı olmadığı için, beni resmi nikahlı eşi olan Güllü'nün üzerine kaydediyor.


Daha sonra Güllü'yü boşadıktan sonra belli bir süre öz annem Seyran'la yaşamaya devam ediyor. Öz annem olan Seyran'dan da boşanarak bu sefer İpek annem ile evleniyor. Daha önce boşandığı Güllü annemin üzerindeki kaydı silmeden, beni İpek annemin üzerine kaydediyor.

Durum böyle olunca nüfusta iki tane Mustafa görünüyor. Kayıtta iki Mustafa göründüğü için ben bu sefer asker kaçağı olarak görünüyorum. Babamın yaptığı yedi evlilik içinde bir tek Mustafa benim. Eskiden babamın yaptığı hatalardan dolayı kayıtta iki Mustafa görünüyor" dedi.

"ASKERLİĞİ YAPAN BENİM BENDEN BAŞKA MUSTAFA YOK"


1978 doğumlu olduğunu belirten Tokaş, "1998 yılının 8'ci ayında Bilecik 9. Jandarma Er. Eğitim Alay Komutanlığı 8. Bölükte, 1978/3 tertip olarak acemi birliğine gittim. Acemi birliğimi tamamladıktan sonra, usta birliğim için Siirt Şirvan Hürmüz karakolunda Jandarma komando olarak askerlik görevimi 2000 yılında tamamladım. Benim orada arkadaşlarım, anılarım ve çektirdiğim fotoğraflarım var.

Şu anda bile asker arkadaşlarım ile konuşuyorum. Asker kaçağı göründüğüm ve bu olayın düzelmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Nüfus müdürlüğüne dava açtım. Askerliğini yapmamış ve askerliğe gideceksin diye mahkemeden ret kararı aldım. Ben askerliğimi yaptım delillerim var.

Evimden dışarıya çıkamıyor, çocuklarımla ilgilenip onları hastaneye veya her hangi bir yere götüremiyorum. Kızım hasta Erzurum'a götürmem lazım götüremiyorum. Eşim okuma yazma bilmediği için götüremiyor. Ben evde mahkum ve mağdurum. Yetkililerin bu işe bir el atmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Babasıyla hiç bir yere gidemediğini ifade eden Eylem Tokuş, "Ben babamla park, sinema veya dışarı gitmek isterim. Babam asker kaçağı göründüğü için onunla bir yere gidemiyorum. Hem babam hemde biz çok mağduruz. Babamın özgürlüğüne kavuşmasını ve bizimle daha çok vakit geçirmesini istiyorum. Bu olaya bir çözüm bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çok mağdur olduklarını dile getiren anne Güzel Tokuş ise, "Çocuklarımla birlikte çok mağduruz. Eşim asker kaçağı göründüğü için çalışamıyor. Bir çocuğum hasta olduğu zaman doktora götüremiyor. Yetkililer bu işe bir el atsınlar" dedi.
Anadolu Ajansı
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