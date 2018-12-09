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112'ye 'hangi partiye oy vermemi istersiniz?' sorusu

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bu yıl 520 bin çağrı düştü. İhbarların yüzde 90'ının asılsız olduğu çağrılar arasında sağlık görevlilerine birbirinden ilginç sorular da yöneltildi. 112'yi arayan bazı kişiler, görevlilere 'Hangi partiye oy vermemi istersiniz?' sorusuyla herkesi şaşırttı
09 Aralık 2018 10:48
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112'ye 'hangi partiye oy vermemi istersiniz?' sorusu

112 Komuta Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, geride kalan 11 aylık süreçte aldıkları 520 bin çağrının 468 bininin asılsız olduğunu ifade etti. Adıgüzel, acil çağrı hattını gereksiz yere işgal edenlerin yönelttiği soruların veya ilettiği taleplerin de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta gecikmelere yol açtığını söyledi.

Yaklaşan seçim sürecinde hangi partiye oy vermesi gerektiğini soranların ya da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112'yi meşgul etmesinden şikayet eden Adıgüzel, "112 hattına gelen çağrıların maalesef yüzde 90'ı asılsız çağrı. Bu asılsız çağrılar içerisinde çok ilginç taleplerde bulunanlar oluyor. Bazı kişiler yemek siparişi veriyor, bazıları ise 'seçim yaklaşıyor hangi partiye oy vermemi istersiniz' gibi sorular soruyor" dedi.

'CANI SIKILIP ARAYANLAR DA OLUYOR'

Kimi zaman yalnızlıktan şikayet eden ya da canı sıkılanların da 112 hattını aradığına dikkat çeken Fatma Tuğba Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Tuhaf çağrılarımız olabiliyor. Bazen canı sıkılıp arayanlar olabiliyor. Gece karanlıktan korkup arayanlar oluyor. Kimi arayıp uykusunun kaçtığını kendisine ambulans gönderilerek sakinleştirilmesini istiyor. Kimileri ise arayıp yemek siparişi vermek istediğini, hattın 112 olduğu hatırlatılınca da acıktığını tavsiye edebileceğimiz bir lokanta numarası verilmesini istiyor. Bu şekilde çok fazla çağrı alıyoruz ve bu çağrılar bizi yorarken, gerçek sağlık ihtiyacı olanların da zamanını işgal ediyor"

KIŞ HAZIRLIKLARI TAMAM

112 ekipleri olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını da anlatan Adıgüzel, "Kar yağışının yoğun olduğu bölgeler ile zorlu araziler için paletli 3 ambulansımız ile hizmet edeceğiz. Bunun yanı sıra olası afet durumları için de 4 yataklı bir ambulansımız ile her türlü vakaya anında müdahaleye hazır durumdayız" dedi.
DHA
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