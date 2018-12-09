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2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bugün tamamlandı
Saat 10:00'da başlayan sınav 17 ilde gerçekleştirildi.
DHBT 1 ve DHBT olmak üzere iki sınav uygulandı ve toplamda 40 soru soruldu. Sınav 60 dakika sürdü
DHBT 1-'de yer alan konular:
a) İslam İnanç Esasları
DHBT-2'de yer alan konular
a) Tefsir
DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacaktır.
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