|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 15.30'da İstiklal Caddesi Şişhane Metro önünden gerçekleştirilecek olan "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak, İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek.
Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.
Hüseyin Bağış
Bu haber 889 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI