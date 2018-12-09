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Doğu'da kış hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy ve 13 mezraya ulaşım sağlanamıyor
09 Aralık 2018 11:52
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Doğu'da kış hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 3 köy, 13 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı 1 köy, 5 mezra, Yüksekova ilçesine bağlı 2 köy, 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 3 köy ile 13 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölge genelinde kar bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve karlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Van ve Muş'ta 2, Bitlis ve Hakkari'de sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Muş'ta 5, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 1 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, rüzgarın güney ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sayim Harmancı, Cemal Aşan
Anadolu Ajansı
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