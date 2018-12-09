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Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları devam ediyor
09 Aralık 2018 11:56
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Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'ne yönelik çalışmalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde çok yönlü sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017'de Türk Hava Kuvvetleri'nin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak Hürjet Projesi başlatıldı.

Projeye yönelik SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetlerinin projeye güçlü destek vermesi kararlaştırıldı.

Projede geçen sürede Hürjet'in bire bir modeli üretildi. Uçağın "yer prototipinin" ortaya çıkmasıyla ön tasarım da fiziksel boyut kazanmaya başladı. Hürjet'in modeli son olarak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.

Operasyon konsepti Hava Kuvvetleri ile çalışılıyor

Gelinen aşamada, Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları ise devam ediyor.

Milli Muharip Uçak gibi Hürjet için de rüzgar tüneli testleri sürdürülüyor. Gelecek yılın ilk aylarında ön tasarım gözden geçirilecek.

Bu arada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile uçağın operasyon konsepti üzerinde çalışılıyor. İlerleyen dönemde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile harbe hazırlığa geçiş toplantısı yapılacak. Ayrıca bir ön tasarım gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Bunun yanında kanat başta olmak üzere deneme imalatlarına başlanacak ve mühendislik geliştirme benzetim ortamı hayata geçirilecek.

Hem pilot yetiştirecek hem operasyonel olacak

Proje kapsamında iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

Proje tasarım kurgusunda, daha önceki eğitim uçağı, eğitim sistemi ve hava aracı geliştirme projelerinden maksimum yararlanılacak.

Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip "hafif taarruz uçağı konfigürasyonu ile de F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor.

Hürjet uçağının Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

İhtiyaç büyüyor

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmalar yürütüyor.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Dünya pazarına yönelik hedeflerin yanı sıra harekat bağımsızlığının maksimum seviyede sağlanabilmesi için Hürjet'te yerli/milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına ve Milli Muharip Uçak ile sistemlerin ortaklaştırılmasına öncelik verilecek
Anadolu Ajansı
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