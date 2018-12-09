|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kastamonu ormanlarında 'beyaz örtü'nün görsel şöleni
Yüz ölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa havadan görüntülendi
Kar yağışı, Abana-Kastamonu kara yolu güzergahındaki 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı ile Bozkurt ilçesindeki Göynük Dağı'nın eteklerinde etkili oldu.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve vadiler, kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Drone ile görüntülenen doğada, kentin mevsimsel güzellikleri gözler önüne serildi.
"Memleketimizin doğal güzelliklerini tanıtmak için doğa gezileri yapıyoruz"
Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun her mevsim doğasıyla farklı güzellikler sunduğunu belirtti.
Kentte, bir günde farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden Yücel, "Memleketimizin doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak maksadıyla doğa gezileri yapıyoruz. Özellikle kış mevsiminin ayrı güzellikte yaşandığı bölgemizde farklı güzellikleri bir arada yaşıyoruz. İnşallah, herkese bu doğal güzellikleri görmek nasip olur." diye konuştu.
Semih Yüksel
Bu haber 927 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI