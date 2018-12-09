Müteahhite otopark jesti

01 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark yönetmeliğinin, özellikle kat karşılığı sözleşme yapan müteahhitler ve arsa sahipleri açısından sıkıntılara yol açtığını belirten Necip Nasır, yönetmeliğin ertelenmesi ile sorunların giderilmesi için uygun bir süre tanınmış olduğunu belirtti.

Müteahhitlerin 30 Haziran 2019'a kadar ruhsat almak kaydı ile, isteğine bağlı eski ya da yeni otopark yönetmeliği' ne göre inşaata başlayabileceğini hatırlatan Nasır, "Alınan bu erteleme kararı sektöre büyük nefes aldıracak ve rahatlama sağlayacaktır bu gelişme ile sektörden gelen talepler de yerine getirilmiş oldu" ifadesini kullandı.

Yeni Otopark yönetmeliğinin doğru ve gerekli olduğunu söyleyen Nasır, yönetmeliğin uygulanmasının İzmir merkezinde mevcut plansızlık ile zor gözüktüğünü, hala 5 binlik planları eksik ilçelerin olduğunu, onaylı 100 binlik planın bulunmadığını dile getirdi; İzmir in alt ve üst ölçekli bir biri ile uyumlu bölgesi ile bütüncül planlarının olmadığını da kaydetti.

Nasır şöyle devam etti: Eğitim, sağlık, turizm ve tarım gibi birçok sektöre hitap eden, tarihsel zenginliğe sahip İzmir'in bir Dünya kenti olmaması için hiçbir mazereti yok. Geleceğini önceden planlayan, ada bazında, bölgesi ile bütüncül planları olan bir İzmir için, hemşerilerim 31 Mart yerel seçimlerini fırsata çevirerek İzmir'i AK Belediyecilik ile tanıştırmalıdır. İzmir'e artık AK Belediyecilik ile hizmet etme zamanı gelmiştir"

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