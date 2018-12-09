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Poşet kullanımını azaltmak için vatandaşlara file ve bez torba dağıtılıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Torbanı değiştir, geleceğini değiştir" adlı proje kapsamında, naylon poşet kullanımı azaltmak ve ortadan kaldırmak için vatandaşlara file ve bez torba dağıtılıyor
09 Aralık 2018 12:37
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Poşet kullanımını azaltmak için vatandaşlara file ve bez torba dağıtılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Torbanı değiştir, geleceğini değiştir" adlı proje kapsamında naylon poşet kullanımı azaltmak ve ortadan kaldırmak için vatandaşlara file ve bez torba dağıtımı yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından 3 Mart 2015'te alınan karar ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, vatandaşlara 22 bin 500 bez torba ve 6 bin file dağıtıldı.

Proje kapsamında okullarda eğitim seminerleri düzenlenirken, ilçe genelinde gıda ürünleri satan marketler denetlendi ve pazar yerlerinde vatandaşlara bez torba ve file kullanımının çevreye ve doğaya yararını anlatan 50 bin broşür verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrenin emanet olduğunu, gelecek şekillere en temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini söyledi.

Çevre konusunda Süleymanpaşa'da yaşayanların ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 3,5 sene önce bir duyarlılık gösterdiğini anlatan Eşkinat, "Süleymanpaşa'da yaşayanlar ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi, doğada çözünmeyen plastik ve naylonlar yerine bizim eski bir alışkanlığımız olan annelerimizin, ninelerimizin kullandığı file ve bez torbaların hayata geçilmesi konusunda bir duyarlılık gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Biz çevreyi emanet aldık"

File ve bez torba dağıtımının yanı sıra denetimler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Eşkinat, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili olarak bugüne kadara aşağı yukarı 30 bin civarında file ve bez torba, halkımıza dağıtıldı. Bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. El ilanları dağıtıldı. Belli bir noktaya kadar geldi. Bu arada denetim ayağını da ihmal etmedik. İş yerlerini denetledik. Tamamen doğada çözünebilir malzemelerin kullanılmasını sağladık.

Bugün memnuniyetle öğreniyorum ki TBMM de plastik torbalara bir bedel koymuş, bu önemli bir aşama. Biz çevreyi emanet aldık ve bu emaneti çocuklarıma aktarmakla yükümlüyüz. Bu çalışmalar hızlanarak devam edecek. Hükümetin bu konuda adım atması, bizi daha da yüreklendirdi."

Evsel atıklar, sinema biletine dönüşecek

Yeni çevre projesi de hazırladıklarını ve bu kapsamda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Eşkinat, "Önümüzdeki süreçte yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 'Mutlu kentin mutlu kartı' projemizin ismi. Mutlu kart her ailenin annesine verilecek bir çipli kart. Bu karta yüklenecek puanlar var. Evde metalleri, kağıtları, plastikleri ayrı torbalara koyarak ayrıştıracaklar. Bizim ekiplerimiz de onlar toplayacaklar, tartacaklar ve ağırlığınca bu çip kartlara puan yükleyecekler. Bu karttaki puanlarla sinemaya gidebilecek, marketten alışveriş yapacaklar." diye konuştu.

Eşkinat, şunları söyledi:

"Gerçekten çöp deyip geçmemek lazım. Çöp aslında bir kaynak. Çöpü çöp olarak görmemek gerek, katma değer üretecek araç olarak görmek lazım. Bu perspektiften bakıyoruz. Gerek bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, gerekse de bugünden sonra çalışmalarımıza arttırarak devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da olumlu ve duyarlı davranıyorlar."
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