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Genç öğretmen obeziteyi yenip bebek hayaline kavuştu
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından bir yılda 80 kilo verdi. En büyük hayali olan evliliğini gerçekleştiren genç öğretmen, bir yıl önce de bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı
Lise döneminden bu yana yaşadığı kilo probleminden kurtulmak için yıllarca tüm diyet yöntemlerini deneyen Burçin Öğen Güner, kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Genç yaşında şeker hastalığı ve nefes darlığına kadar pek çok hastalık baş göstermeye başlayan Güner, sosyal yaşamdan da uzaklaşmaya başladı.
"Yıllarca istediğim hiçbir kıyafeti giyemedim, hayat benim için zorlaşmıştı, ölümü bile göze alarak operasyona girdim" diyen Güner, obeziteden tüp mide ameliyatıyla kurtuldu. 10 yıl önce girdiği ameliyatla Güner, bir yılda 150 kilodan 70 kiloya düştü. Kilo verdikten sonra sağlığı kadar hayatı da düzene giren Güner, son 2 yıl içinde evlendi. 1.5 yaşında kız bebek sahibi olan genç kadın, "İyi ki yıllar önce ameliyat olmuşum, yeni bir hayatım oldu" dedi.
10 yıla girdiğini ve her şeyin dün gibi olduğunu ifade eden Güner, "Doktorumuzun büyük desteği oldu. Şu an çok mutluyum, iyi ki ameliyat olmuşum" dedi.
Hastasının ilk geldiğinde 150 kilo olduğunu anımsatan Bülbüller, "Ameliyat başarılı geçmişti. Kendisi de çok güzel kilolar kaybetti. Yıllar içinde Burçin evlendi, bebek sahibi oldu. Şu anda sağlığı gayet iyi" dedi.
Hamile kalabilirler
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