Yılbaşı öncesi promosyon mesaisi hızlandı

Matbaacılar ve reklamcılar, 2018 yılının son günlerinin yaşandığı bu dönemde takvim, ajanda, kalem, USB bellek, powerbank gibi promosyonların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Yeni yıla yaklaşırken şirketler, müşterilerinin üzerindeki marka algısını pekiştirmek, ürün, isim ve faaliyet gösterdikleri sektörün yıl boyu akılda kalmasını sağlamak için çeşitli promosyon ürünleri sipariş ediyor.

Yılbaşından 2 ay önce sipariş almaya başlayan matbaacılar ve bu işletmelere yan ürün üreten atölyeler de işlerini yetiştirmek için fazladan mesai yapıyor.

Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) 24. Grup Kırtasiye, Yazılım, Matbaa, Reklam ve Fotoğrafçılık Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneş, AA muhabirine, yeni yıl yaklaştıkça "müşterilerin aklında kalıcı olma" düşüncesiyle promosyon ürün yaptırmak isteyen şirketlerin çalışma yaptığını söyledi.

Söz konusu çalışmanın ardından komite üyelerinin yoğunluğunun başladığını ifade eden Güneş, "Takvimden bardağa, ajandadan USB beleği kadar çeşitliliği olan promosyon ürünlerini talep edenlerden dolayı üyelerimiz yoğun iş temposuna giriyor. Bazen bu süreçte çay içecek zaman bile olmuyor. Yıl sonu yaklaşırken kasım ve aralık aylarında komite üyelerimizin adeta 'hasat dönemi' yaşanıyor. Şirketler her müşterisi için özel promosyon ürünleri isteyebiliyor. Akılda kalıcılığa önem veriyorlar. Promosyonlar da kişiselleştirilmek isteniyor." ifadesini kullandı.

"İşlerin en yoğun dönemindeyiz"

Matbaa ve reklamcılık şirketi sahibi İrfan Gümüş de baba mesleği matbaa ve reklam işini 39 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla takvim, notluk, ajanda, kalem, çakmak, bardak altlığı gibi promosyon ürünleri yaptırmak isteyenlerin kendilerine geldiğini anlatan Gümüş, şunları söyledi:

"Promosyon ürünleri isteyenler çeşitliliği artırdığı gibi tasarımların da akılda kalıcı olmasını istiyor. Müşterinin beklentisine göre önerilerde bulunup, numuneler hazırlıyoruz. Birçok şirket, reklam ajanslarının yönlendirmesiyle ürünlerini yaptırıyor. Kasım ayının başında başlayan yoğunluk 31 Aralık'a kadar sürüyor. Bazen işlerin ocak ayının ortasına kadar uzadığı da oluyor. Şu anda işlerin en yoğun olduğu dönemdeyiz."

Reklam ajansı sahibi Çiğdem Dedeoğlu da teknolojinin günden güne değiştiğini ve promosyon ürünlerinde çeşitliliğin arttığını vurguladı.

Kurumsal firmaları az uygulanan orijinal ürünlere yönlendirdiklerine değinen Dedeoğlu, "Kişiye özel, kaliteli ve insanları mutlu edecek promosyon ürünleri olmasını tavsiye ediyoruz. Şu zamanlarda basılı ürünlerin yerini dijital çalışmalar alabiliyor." diye konuştu.