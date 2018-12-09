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Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor
09 Aralık 2018 13:26
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Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'da iklim özelliği dolayısıyla başta muz olmak üzere avokado, litchi, longan, passiflora, pitaya veymango gibi 17 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor. Muz ve avokadoda bahçeleşmeye gidilip, üretimi yapılırken, diğer ürünler deneme amaçlı ekilip, bölgeye adapte olması dolayısıyla yeni yeni üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor. 1200 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 500 dekarda hasadın sürdüğü belirtildi.

İLK DEFA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Gazipaşa'da üretilen avokadolar bu yıla kadar iç piyasada değerlendirilirken, ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracata başlandı. Bahçelerde toplanan avokadolar, tüccar tarafından 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarda dalından tane olarak alınıyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya gönderiliyor.

"FİYATLAR ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR"

Komisyoncu Ali Şanlı, "Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Avokadoda gümrükte ton başı 1500 dolar maliyet biniyor. Bu gümrük ücretinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Bu düşüş yapılsa, fiyatlar çiftçiye yansıyacak. Çiftçiyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İhracat olsa dahi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı fiyatlar çiftçiye yansımıyor. Geçen yıl 5 bin dolara giden TIR,ybu yıl 8 bin dolara gidiyor. Maliyetler çok yüksek, ton başı 1500 dolar da gümrükte alınınca işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Çiftçilere fiyatlarda hiçbir şekilde yansıma olmuyor" dedi.

"300 BİN ADET AVOKADO İHRACATI HEDEFLİYORUZ"

Bir seferde Rusya'ya 15 bin, Gürcistan'a 7 bin 500, Ukrayna'ya da 12 bin 500 olmak üzere toplam 35 bin avokado meyvesi gönderdiklerini anlatan Ali Şanlı, "Bu sezonda yaklaşık 300 bin adet avokado ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından talep var" diye konuştu.

"GAZİPAŞA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN"

İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da, "Bu yıl Ukrayna'ya ilk defa gönderiyoruz. Salatalığın yanında her TIR'a 2 palet atıyoruz. Talep gelmekte ve devam etmekte. Bu Gazipaşa için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Gazipaşa'da bunun çeşidini daha da artırıp avokadonun ihracatını devam ettireceğiz. Üreticiye fiyat olarak iç piyasada yoğunlaşma olduğu zaman üreticinin malı elde kalmıyor. Ayrıca ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Bu gibi iç piyasalarda sıkışmalarda etkilenmiyor. Avokado bölgemiz için, Gazipaşa için önemli bir ürün. Biz elimizden geldiği kadar ihracatını yapacağız."
Anadolu Ajansı
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