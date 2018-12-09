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Hakkari'de 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de dün akşam başlayıp, aralıklara sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kardan dolayı 3 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.
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