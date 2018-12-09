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Oğlu dağa kaçırılan aileye, AK Parti'den ziyaret

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eronat: Taşeron ve ahlaksız örgüt çocukları dağa kaçırıyor. 17 yaşında okulunu okuyan, babasına yardımcı olan hiçbir şeyden habersiz masum insandan ne istediniz? 7 yaşında namaz kılmaya başlayan, fakir, kendi halinde bir ailenin çocuğundan ne istediniz?
09 Aralık 2018 13:49
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Oğlu dağa kaçırılan aileye, AK Parti'den ziyaret

Diyarbakır'da oğlunun teröristlerce kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten aileyi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan ve 17 yaşındaki oğulları M.B'nin teröristlerce kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten Rauf ve Ayşegül B. çiftini, Milletvekili Eronat ve Kızoğlu ziyaret ederek, aile ile görüştü.

Ziyarette, çocuğuyla boya işini yaptığını kaydeden baba Rauf B, "Benim oğlum ortaokul mezunu, temiz biri. Oğlum Haçlılar tarafından kandırıldı." diye konuştu.

Anne Ayşegül B. ise "Ben Cumhurbaşkanının yolundayım. Benim ailemden vatan haini çıkmaz. Benim tek oğlum var. Bu teröristler oğlumu kandırdı." dedi.

Eronat, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük çocukları kandırarak dağa kaçırdığını hatırlattı.

Ankara'da olayı öğrendiğini, bunun için Diyarbakır'a gelerek oğlu kandırılan aileyi ziyaret ettiğini aktaran Eronat, bu durumu İçişleri Bakanlığı ile paylaştığını belirtti.

Eronat, "Taşeron ve ahlaksız örgüt çocukları dağa kaçırıyor. 17 yaşında okulunu okuyan, babasına yardımcı olan hiçbir şeyden habersiz masum insandan ne istediniz? 7 yaşında namaz kılmaya başlayan, fakir, kendi halinde bir ailenin çocuğundan ne istediniz? Belediye önünde çocukları topluyorlardı. Pikniğe götürüyoruz diye. Pikniğe değil kandırarak dağa götürüyorlardı. Bu masum çocuğumuz da ne yazık ki kandırıldı. Bunlarla kol kola olan HDP milletvekilleri TBMM'de bu durumu neden konuşmuyor? Onların işine gelmiyor tabii bu durum."

Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Eronat, çocuklarını terör örgütü PKK'nın tuzaklarından uzak tutmaları gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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