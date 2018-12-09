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Adalet Bakanı Gül'den başörtüsü açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay savcısının "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü serbestisinin laikliğe aykırı olduğu" yönündeki mütalaasına tepki gösterdi
09 Aralık 2018 13:54
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Adalet Bakanı Gül'den başörtüsü açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargının kriz sebebi olmaması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Hürriyet gazetesine konuştu.

Başı açık-kapalı ayrımının geçmişte kaldığına vurgu yapan Adalet Bakanı Gül, "Bunları hortlatmak, tekrar gündeme getirmek hele özgürlükçü ve demokratik bir toplumda asla kabul edilmeyecek hususlar.

Bu tür gündemler artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.
NTV
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