1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Limana yaklaşık 50 ton hamsiyle döndüler

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor
09 Aralık 2018 14:10
Yazdır
Limana yaklaşık 50 ton hamsiyle döndüler

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, yaklaşık 50 ton hamsiyle limana döndü.

Yaklaşık 10 gündür olumsuz hava şartları nedeniyle hamsi avlayamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Akçakoca'dan hamsi çıkmadığını, bugün ise balıkçıların bereketle karşılaştığını söyledi.

Bugün itibarıyla hamside bolluk yaşandığını dile getiren Karakaş, "10 günden beri bölgemizde hamsi çıkmıyordu. Doğu Karadeniz'e doğru kaymıştı. Balıkçılar, avlanma sahamızdan parça parça 100-200 kasa hamsiyle dönüyor. Bu tarafın balığı biraz iri olunca balıkçılar bu bölgenin balığını tercih etmeye başladı. Fiyatlar biraz yüksek. Kasası 140-160 lira arasında. Bu da ister istemez tezgah fiyatlarına yansıyor. Hamsi biraz daha bollaşırsa kilogramının 10 liraya kadar düşeceğini umut ediyorum." diye konuştu.

Hamsinin devamının geleceğini vurgulayan Karakaş, "Hamsi bu şekilde devam edecektir. Hava şartlarıyla birlikte biraz daha artabilir. Şu anda ana balık Orta Karadeniz civarlarında. Havalar iyi olduğu sürece balıkçılar daha fazla ağ atar. Bunun sonucu da hamsi fiyatlarına yansır. Kötüye gideceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Akçakoca'dan çıkan hamsinin çevre illere gönderildiğini belirten Karakaş, "Bugün itibarıyla Akçakoca balıkçı barınağından 50 ton civarında hamsi sevkiyatı yapıldı. Limana gelen hamsi, önce Akçakoca'ya, daha sonra da İstanbul, Ankara, Bursa hallerine gidiyor." dedi.

Soner Şen
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,537 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pazardaki fiyat farkını kalite belirliyor
09 Aralık 2018 15:15		 Fabrika hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi
09 Aralık 2018 14:18
Meclis'in bütçe mesaisi başlıyor
09 Aralık 2018 13:56		 Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı
09 Aralık 2018 13:26
Adana'da narenciye hasadı yüz güldürüyor
09 Aralık 2018 13:22		 Türkiye'nin turist başına geliri göründüğünden daha fazla
09 Aralık 2018 12:16
Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar
09 Aralık 2018 11:56		 Türkiye'nin ilk NGS'si için 6 iletim hattı
09 Aralık 2018 11:35
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
09 Aralık 2018 10:38		 Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
09 Aralık 2018 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Müteahhite otopark jesti
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su üstünde taş sektirmek 5
sıcak salep 1
medipol başakşehir 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
gelinim yatakta 2
kültürel müslüman 2
gel hadi gel 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 6
trendyol 1
sarı yelekliler 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam