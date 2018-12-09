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Fabrika hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Adıyaman'da OSB içerisinde devlet desteğiyle badem işleme ve kuruyemiş tesisi kuran Hayriye Ersoy, hayalini gerçekleştirerek Güneydoğulu kadınlara örnek oldu
09 Aralık 2018 14:18
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Fabrika hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Adıyaman'da "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 48 yaşındaki Hayriye Ersoy, hayaline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşlardan itibaren hep kendi işinin hayalini kuran Ersoy, eşinin işlerinin iyi gitmemesi üzerine bu hayalini gerçekleştirmek için adım atarak Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvurdu.

Projesi kabul edilen ve 500 bin liralık hibe alan Ersoy, yaklaşık iki yıl önce 2 bin metrekare alanda badem işleme ve kuruyemiş tesisi kurdu.

Tesisinde ürettiği kuruyemiş, badem ve badem şekerlerini çevre il ve ilçelere satan Ersoy, işlerini büyüterek daha fazla istihdam sağlamak istiyor.

Azmiyle örnek olan Hayriye Ersoy (48), AA muhabirine, küçük yaşlardan beri özellikle gıda sektöründe bir işletme sahibi olmanın en büyük hayali olduğunu, geç de olsa bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Evli ve 4 çocuğu bulunan Ersoy, 40 yaşından sonra üniversiteyi kazandığını ve Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünden mezun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Üniversite okumak da hayalimdi. Çocuklarım üniversiteyi kazandıktan sonra ben de üniversiteyi kazandım ve okulu bitirdim. Daha sonra atıl durumda olan iflas etmiş şirketi, eşimden devraldım. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibelerinden nasıl faydalanabilirim? diye düşündüm. Fakat iflas eden şirketin üzerinde yüklü miktarda borç vardı. Uzun bir müddet şirketin borçlarını ödedikten sonra Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvurdum. Projem kabul edildi. Badem işleme tesisini kurdum."

Ersoy, Adıyaman ve ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre 60 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapıldığını, bu alanların miktarının artmaya da devam edeceğini belirterek, bu nedenle badem işlemeye yönelik bir tesis kurmayı tercih ettiğini ifade etti.

Fabrikasında 15 kişiye istihdam sağladığını, bu sayıyı gelecek dönemlerde artırmayı hedeflediğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Onlar burada ekmeğini kazanıyor. Bu benim için büyük bir gurur. Her şeyden önce pes etmemek lazım. 'Acaba bu işin üstesinden nasıl gelebilirim?' diye her gün Allah'a dua ettim. Sonunda başardım. Engellerle karşılaşılsa bile pes etmemek gerekiyor. OSB'deki tek kadın tesis işletmecisi olarak bu işi yapmak çok zordu. Ben başarabildiysem birçok kadının başaracağına inanıyorum. Diğer kadınlara rol model olabiliyorsam ne mutlu bana. Şu an aylık 15 ton badem kırılıp paketleniyor."

Ersoy fabrikada bademleri işleyerek badem şekeri haline getirdiklerini ayrıca kuruyemiş üretimi de yaptıklarını sözlerine ekledi.

İşçilerden Gökhan Ulaş ise tesiste badem kırım işlerinde çalıştığını belirterek, "Toplanan bademler buraya getiriliyor. Bademler burada kırma işleminden geçiriliyor ayrıca bademin şekerleme ve paketlenmesi yapılıyor. Daha sonra da Adıyaman merkez ilçeleri ile çevre illere satışını yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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