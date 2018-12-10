Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul adaylığı ile ilgili konuşmadı ama bir konuya açıklık getirdi. TBMM başkanları genel seçimlerde aday oldukları zaman görevi bırakmadıklarını, aynı durum milletvekilleri için de geçerli olduğunu söyledi. Yerel seçimler için ise daha önce böyle bir durum ile karşılaşılmadığını dile getirdi.

Edip Üzen/Memurlar.net

Çin, Kırgızistan ve İran seyahatinde eşlik ettiğimiz Binali Yıldırım'a konuyla ilgili sorduğumuz soru ve cevap

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçime giderken görevlerinden ayrılmıyor. Meclis başkanı için de aynı kural geçerli midir?

Yani şöyle söyleyeyim, bu, daha önce karşılaşılan bir durum değil. Ama prensip olarak işin özüne bakarsak, diyelim ki genel seçim olacak, milletvekili seçimleri, Meclis Başkanı görevini bırakıyor mu? Bırakmıyor. Partisinden aday gösteriliyor mu? Gösteriliyor. Partiden aday gösterilince partili oluyor, parti faaliyetlerine katılıyor. Dolayısıyla Meclis başkanlığı konumu değişmiş oluyor.

Bir başka şey, mesela bir milletvekili cumhurbaşkanı adayı olsa, o da milletvekili olarak cumhurbaşkanlığı adaylığına gidiyor, üstelik bu büyük ihtimalle bir parti başkanı olabilir, partinin ileri gelen birisi olabilir.

Yani dolayısıyla işin özüne baktığımızda bu pozisyonların hiç birinde ayrılma ihtiyacı gözükmüyor.