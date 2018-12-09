|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Terzibaba Camisi kavşağında dün akşam saatlerinde Yaşettin Ateş'in (60) kullandığı 24 DV 885 plakalı otomobil ile İlhan Bilek (48) idaresindeki 65 BG 882 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Ateş ve Bilek, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ateş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren İlhan Bilek'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bu haber 432 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI