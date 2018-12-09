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Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
09 Aralık 2018 14:50
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Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Terzibaba Camisi kavşağında dün akşam saatlerinde Yaşettin Ateş'in (60) kullandığı 24 DV 885 plakalı otomobil ile İlhan Bilek (48) idaresindeki 65 BG 882 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ateş ve Bilek, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ateş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren İlhan Bilek'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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