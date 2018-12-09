Bıçaklanarak öldürülen doktor için tören düzenlendi

Elazığ'da, bir öğrenci evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin için tören düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Girgin'in eşi Feyza, oğlu Mustafa Can (16), kızı Zeynep Ahsen Girgin (7) ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, acı bir olaydan dolayı bir arada olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Girgin'in her yönüyle kendini yetiştirmiş, fedakar ve başarılı bir hekim ve akademisyen olduğunu ifade eden Demirdağ, şöyle konuştu:

"Toplumda özellikle bir şiddet sarmalı almış gidiyor. Her gün televizyonlarda izliyoruz. Yol vermedin çek adamı vur, yok bana ters baktın adamı vur. Bu tür olaylar, hele hele bizim kültürümüzde, inanç sistemimizde, insanlık sistemimizde şiddetin olmaması gerekiyor. Şiddeti herkesin reddetmesi, şiddete başvuran herkesin ayıplanması ve kınanması gerekiyor. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor."

Çeşitli savunma mekanizmasının şiddet olmaması gerektiğini aktaran Demirdağ, "Olay gerçekten çok üzücü, hayatının baharında genç bir kardeşimizi bugün menfur bir olay münasebetiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Hakkın rahmetine yolluyoruz, Allah gani gani rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm Fırat Üniversitesi ailesine, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını aktararak, Girgin ailesine sabır diledi.

Törene Girgin'in ailesi ve yakınları, tıp öğrencileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Törenin ardından İzzet Paşa Camisi'ne götürülen Girgin'in cenazesi, burada kılınacak namazın ardından tarihi Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Girgin, dün Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokağı'ndaki bir apartmanın 5'inci katında bulunan öğrenci evine gelmiş, burada doktor ile evdekiler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanmıştı.

Yapılan incelemede doktor Girgin'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, tıp fakültesi öğrencisi F.A. ile pratisyen hekim Ç.G.B'yi gözaltına almıştı.