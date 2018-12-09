1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çingene Kızı'nın ailesine yoğun ilgi

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
09 Aralık 2018 15:06
Yazdır
'Çingene Kızı'nın ailesine yoğun ilgi

ABD'den Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla dün düzenlenen tanıtım toplantısının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Söz konusu eserleri yerinde görmek ve bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler müzeye adeta akın etti. Müzenin ikinci katında sergilenen 12 eseri yakından görme imkanına sahip olan ziyaretçiler, fotoğraf çekti, rehberlerden eserlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Adem Tilkioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vatani göreni yaptığını ve bugün terhis olduğunu söyledi.

Kendisini ziyarete gelen babasıyla müzeye gezdiğini belirten Tilkioğlu, "Dün televizyonlardan kayıp parçaların getirildiğini gördüm. Buradan gitmeden mutlaka ziyaret etmek istedim. Gerçekten çok büyülendik, çok güzel eserler. Gelecek yıl inşallah ailemle gelip tekrar ziyaret etmek istiyoruz. Bunlar herkesin mutlaka görmesi gereken eserler." dedi.

Ziyaretçilerden İsmail Kaya da dün gerçekleştirilen töreni televizyondan izlediğini dile getirdi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kaya, "Bu eserler çok şükür yıllar sonra da olsa yuvasına kavuştu. Biz Gaziantepli olarak çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bunları televizyondan duyan internetten okuyan herkes bunları görmeye gelecek. Bu da turist sayımızı arttırır ve kentimize maddi anlamda ciddi katkısı olur." diye konuştu.

Parçalar arasında bulunan kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığın köyün adı olan "Belkıs"ın isim verilmişti.

Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan 12 mozaik parçasında, satir, pan maskesi, Hint tavus kuşu, maenad maskesi gibi tasvirler bulunuyor.

- 1965'ten beri ABD'deydi

1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmış ve parçalar uçakla 28 Kasım'da Gaziantep'e getirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 394 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyin kanaması geçiren öğretim görevlisi toprağa verildi
09 Aralık 2018 15:31		 Bitkisel hayattan sınava
09 Aralık 2018 15:24
Polis memurundan kişisel resim sergisi
09 Aralık 2018 15:12		 Kazada ölen karakol komutanı için tören düzenlendi
09 Aralık 2018 15:09
Bıçaklanarak öldürülen doktor için tören düzenlendi
09 Aralık 2018 15:03		 Bedelli askerler nasıl eğitiliyor?
09 Aralık 2018 14:45
HAVAİST'te sefer sayısı arttırıldı
09 Aralık 2018 14:40		 Liseli mucide, Bakan Selçuk'tan destek
09 Aralık 2018 14:36
Silivri'de deniz suyu 25 metre çekildi
09 Aralık 2018 14:28		 Binanın üstü 'lojman' altı 'yol'
09 Aralık 2018 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Müteahhite otopark jesti
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
Memuriyet ve makamla ilgili tiryaki sözleri-2
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
gel hadi gel 1
sarı yelekliler 2
Veganlar tahıl beyinlidir 5
ahiret yok her şey mübah 2
trendyol 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 2
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
yavuz dizdar 3
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam